Cruz no se cansaba de decir: “No quiero que me despierten”; pero a la vez, pensaba en que esa noche de magia y de buen fútbol entre la Liga Codea y Saprissa FF no podía jugarse de otra forma que no fuera así, a estadio lleno, con 19.600 personas en las gradas, pagando su boleto por un partido de fútbol femenino.