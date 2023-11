Mauricio Wright desea medir otra vez la fuerza mental de Cartaginés contra Herediano y Alajuelense

Cartaginés ha estado todo el Torneo de Apertura 2023 en zona de clasificación (19 fechas), pero aún así hay disgusto entre sus aficionados y el técnico Mauricio Wright está de acuerdo. Wright comparte la inconformidad y la nueva exigencia que le plantean a un equipo al que ya no le basta clasificar.

Mauricio Wright considera que el Cartaginés muestra una mejoría y ante Herediano debe dar un golpe para prácticamente amarrar la clasificación en el Apertura 2023. (John Durán)

Las razones del malestar de los fanáticos son claras: los brumosos no le ganan a los grandes, perdieron la Recopa, quedaron fuera del Torneo de Copa, de la Copa Centroamericana y de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este miércoles visitan a Herediano (8:30 p. m.) y tienen la oportunidad de lavarse un poco la cara y hasta quedar al borde de la clasificación, en una semana en la que también recibirán a Alajuelense (domingo, 11 a. m.).

- ¿Cómo está su equipo de cara a este juego crucial ante Herediano?

- Nos sentimos muy bien en lo anímico. El equipo viene dando buenos juegos y en el último partido nos acompañó el resultado (gane 3 a 2 ante Liberia), lo que nos permite trabajar con más calma. Tenemos un clásico por delante ante Herediano, lo queremos sacar y sabemos bien lo que representa para el club.

”Apuntamos a consolidar la clasificación, vamos un partido a la vez y ya luego pensaremos en el choque contra Alajuelense, del fin de semana”.

- ¿Cómo toma esa exigencia adicional que se tiene ahora sobre este Cartaginés y que ni la misma afición está conforme, pese a que han pasado todo el torneo en zona de clasificación?

- Me parece muy bien que quieran ver al Cartaginés en el primer lugar y que lo quieran ver con más protagonismo en algunos torneos que se nos fueron. Es lo que también queremos en el club, pero en los cambios, como este que vivimos, se necesita el apoyo.

”Hay que ir progresivamente cuando se da un cambio (entrenador) y que cada jugador retome su mejor versión. Sin embargo, de la mano con esto, debe estar el apoyo de la afición.

”Hoy en día vemos a un Cartaginés muy diferente, que casi todo el torneo ha estado en zona de clasificación y seguimos haciendo cosas importantes. Igual, estamos conscientes de que debemos alcanzar ese protagonismo que la gente quiere”.

- ¿Cuánta necesidad y ansiedad siente en su plantel por ganarle a otro tradicional, algo que no lograron hasta ahora?

- Queremos ver esa fuerza mental de la que tanto venimos hablando y la que estamos tratando de mejorar en nuestro equipo. Este tipo de partidos son una tarea pendiente y esperamos cumplir lo más pronto posible.

- ¿Cómo toma el reto que se le viene esta semana, con la visita a Herediano y luego en casa ante Alajuelense?

- Vamos a intentar ganar los dos juegos, los puntos están ahí para pelear por ellos. Tenemos posibilidades reales ante rivales de alto nivel. Necesitamos medir nuestras fuerzas contra los equipos que vienen fuertes, para saber dónde estamos.

”Ya tuvimos un primer partido en el que no nos fue tan bien (derrota 4 a 0 ante Saprissa), pero han pasado varias jornadas y hemos trabajado más en esa fortaleza mental que queremos, para pelear en grande”.

- ¿Cuánta urgencia tiene por clasificar y tener un poco de espacio para trabajar con más calma?

- La experiencia me dice que lo que tenemos que lograr es la clasificación. No es que no sea importante ser líder, porque da sus beneficios y vamos a luchar, pero la clave es estar adentro y ahí cualquier cosa puede pasar. Ya lo viví antes acá y así ganamos.

- ¿Qué ha estudiado de Herediano?

- Herediano tiene una plantel muy completo, jugadores de mucha calidad en todas sus líneas y no pensamos solo en Elías Aguilar, sino que en todo su funcionamiento. Jeaustin Campos puede variar su esquema, incluso, durante el juego, y lo tengo estudiado.

”Vamos a jugar contra un rival muy importante, pero debemos enfocarnos en nuestro juego y seguir creciendo”.