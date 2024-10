Mariano Torres se ilusiona al ver un Saprissa diferente y motivado para enfrentar a Alajuelense

“Nos debíamos un triunfo así, porque veníamos haciendo cosas positivas”, dijo Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, tras la victoria 3-1 contra Comunicaciones de Guatemala.

A Mariano se le notaba la satisfacción, y no es para menos: Saprissa ganó sin apelaciones, clasificó, y, sobre todo, dejó una buena imagen que llena de confianza a Torres y a todos sus compañeros para el siguiente reto: el juego del próximo sábado a las 8 p.m. contra Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa.

El capitán saprissista consideró que el choque contra los “cremas”, por el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, es de los mejores que ha tenido el plantel con José Giacone como nuevo entrenador.

“Las formas para mí siempre importan”, Mariano Torres. pic.twitter.com/Bomgw07FmP — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 30, 2024

“Puede ser que sea el mejor partido con este nuevo cuerpo técnico, por la forma en que ganamos, porque tuvimos buen juego. Nos asociamos bien, creamos situaciones, las definimos y, al final, de eso se trata: el fútbol se gana haciendo goles, y nosotros los hicimos”, manifestó Mariano.

El argentino, quien abrió el marcador a los 33 minutos del partido, añadió que en encuentros anteriores también hicieron las cosas bien, con la diferencia de que el resultado no les favoreció. Recordó que tuvieron un buen primer tiempo contra Cartaginés, pero no fueron certeros para concretar las opciones que crearon.

“Hablamos de que debíamos mejorar en definición, y creo que en este choque de Concacaf se nos dio. El equipo se ve diferente cuando es eficaz y concreta las opciones que crea, y eso le da confianza al grupo: juega mejor, se suelta más”, resaltó Mariano.

Torres añadió que cuando no se gana no se reflejan las cosas buenas que se hacen y da la sensación de que todo lo que hacen no sirve, pero dijo que tenían claro que iban por buen camino.

Mariano dijo que viven una linda semana, porque tenían el objetivo de superar a Comunicaciones y clasificar, lo consiguieron y ahora se viene el clásico.

“Va a ser un encuentro difícil, pero jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y sabemos lo que eso significa para nosotros; eso nos da mucha confianza”, destacó Mariano.

Mariano Torres no salió en la etapa de complemento, fue sustituido por Gino Vivi y explicó por qué no siguió en el compromiso y si podrá estar listo para jugar contra Alajuelense.

“Sentí una carga y preferí salir para que no sea peor y poder recuperarme para llegar al clásico. Espero recuperarme bien, que me dé el tiempo y poder llegar al sábado”.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, dijo que ya se empiezan a ver las cosas buenas que hacen en los entrenamientos. (JOHN DURAN)

Torres dirigió a su equipo a la victoria, lo hizo con su buen juego y el gol que abrió el cerrojo defensivo de los chapines. Según Torres, para él no es tan importante quién anote, sino que el equipo tenga un buen funcionamiento, que pueda ganar y lo haga bien, como lo hizo ante Comunicaciones.

Mariano apuntó que el triunfo fue merecido; para él, Saprissa jugó bien y fue más que el rival. Del tanto que marcó, recordó cómo fue visualizando la posibilidad de sacudir las redes.

“Cuando Luis (Díaz) me dio el balón, me iba a acomodar para patear al marco, porque estaba en un perfil muy bueno para mí; lo aproveché, y cuando entró lo festejé. Trato de enfocarme en la pelota y en cómo pararme para patear, y lo de la gente (su emoción) lo siento después de marcar”, destacó Mariano.

Para Mariano y sus compañeros, el triunfo contra Comunicaciones les dio una motivación extra de que van bien y pueden crecer. Ahora apuntan a la Liga y esperan llevarse los tres puntos para volver a los puestos de clasificación.

¡Tendremos a Saprissa en la Copa de Campeones Concacaf 2025! 🎉🙌#CopaCentroamericana pic.twitter.com/6kxQUvO4TJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 30, 2024

