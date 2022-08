Mariano Torres hace autocrítica y avisa que Saprissa no puede sufrir como en el torneo pasado

Directo, así habla Mariano Torres, capitán de Saprissa, a quien no le gusta el arranque de su equipo en el torneo, sobre todo porque en casa ya dejó cuatro puntos, tras empatar con Puntarenas y Cartaginés.

Mariano insistió en que deben mejorar y no volver a sufrir como en el campeonato anterior, cuando clasificaron en la última fecha.

“Debemos ser autocríticos con los errores que cometemos y que no vuelvan a pasar. Este torneo es muy rápido y tenemos que empezar a sumar de tres. Los últimos torneos nos alcanzó, pero llegará el momento que no alcanza. No queremos vivir eso, no pretendemos llegar al final sufriendo, sino estar bien, cerrar como Saprissa está acostumbrado en su historia”, dijo Mariano Torres.

"A la afición ni a nadie le gusta que dos partidos de local que estemos ganando, al final nos empaten. Eso no le gusta a nadie, en nuestra casa debemos ser fuertes y sí o sí conseguir los tres puntos", dijo Mariano Torres. (JOHN DURAN)

El capitán saprissista reconoció que el desempeño en casa debe ser mayor, aprovechar las ocasiones de gol, cuidar el marcador si es necesario y sobre todo ganar, algo que no han conseguido.

“Jugamos dos partidos de local y sacamos dos puntos, muy poco para nosotros. Fueron dos juegos que lo hacíamos bien y estábamos ganando, pero al final se nos van esos puntos. No nos gusta y tenemos que mejorar porque esto va muy rápido y el miércoles tenemos un encuentro muy difícil”, resaltó Torres.

Con tres expulsados en el cierre, Cartaginés frena el ímpetu del reforzado Saprissa

Al volante no le agrada que se desperdicien las posibilidades para concretar y darle un respiro a los rivales que luego aprovechan.

“Tuvimos varias ocasiones de gol que no convertimos y cuando no convertís y no estirás el marcador, le das mucho chance al rival de que en cualquier momento te pueda empatar y eso nos pasó ante Cartaginés y contra Puntarenas”.

Sobre todo frente a los brumosos, quienes se quedaron con ocho hombres y Saprissa no supo sacar provecho, fue al frente, insistió, martilló, pero no pudo inclinar la balanza a su favor.

“Yo le agradezco a quienes siempre alientan y nos apoyan y la verdad que el ambiente en nuestro estadio es único. Nosotros lo que tenemos que hacer es devolverle todo ese esfuerzo y cariño que nos dan dentro de la cancha con resultados”, opinó Mariano Torres, quien insistió que Saprissa debe volver a pesar cuando está en casa.

“Lo estamos buscando (los triunfos), queremos volver a hacernos fuertes de local. Estos dos partidos se nos escapan, perdimos cuatro puntos en estos dos juegos y no nos gusta, siempre queremos ganar en casa para darle una alegría a nuestra gente”.

El inicio no es bueno para Saprissa, en el Grupo B, Puntarenas despegó con 10 puntos, San Carlos se metió al segundo con siete y los morados son cuartos con cinco unidades, Grecia es tercero con seis.

“A la afición y a nosotros tampoco nos gusta este inicio, obviamente queremos arrancar de la mejor manera y no se nos da. Tenemos que seguir insistiendo y no podemos bajar los brazos, seguir luchando para que las cosas salgan mejor”.

El miércoles los tibaseños tienen una prueba muy dura, visitan el Estadio Carlos Ugalde, donde de seis puntos disputados, San Carlos sumó cuatro y el objetivo de los norteños es no perder en casa.

“Sí el miércoles es difícil, San Carlos siempre intenta jugar bien al fútbol y hemos dejado cuatro puntos en dos partidos y no nos gusta. Debemos hacer un partido inteligente si pretendemos salir de ahí con la victoria”, expresó Mariano Torres.

De momento de visita, Saprissa ha efectuado dos compromisos y registra una derrota en Pérez Zeledón y victoria por goleada 3 por 0 ante Grecia, pero por las posiciones en la tabla y la diferencia de puntos, los morados están obligados a recortar la distancia con San Carlos.