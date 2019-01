De momento, a lo que tengo entendido y sé, el jueves se me comunica que no salga dando declaraciones de la lesión o de que posiblemente no juegue, para que el equipo contrario no se prepare para esto. Por estrategia se manejó el no darle noticias a nadie en ese momento, pero hoy (domingo) me encuentro con la penosa situación de que se dice que Marcel no quería entrenar, pero no entiendo nada. Estoy loco por saber de dónde salió la información, tampoco sé cómo algunos aficionados me amenazaron y me dijeron cosas tan feas, que me dolieron. Yo los puse por delante.