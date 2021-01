La desazón del actual presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, por la decisión de Hernández, fue palpable en un comunicado del club, donde explicó que “hicimos todos los esfuerzos económicos y personales para que el jugador cumpliera el contrato que le liga al club, personalmente yo como presidente le pedí a Marcel Hernández que me indicara qué otras pretensiones nos pedía para que siguiera con nosotros, me las presentó y yo le entregué personalmente un adendum al contrato donde se las aceptaba, días después no lo quiso firmar; eso me hizo pensar que entonces el tema económico no era el principal tema”, señala Vargas.