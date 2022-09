Marcel Hernández denuncia que persona que lo acusó de supuesta violación buscó entrevistarlo después de partido

Marcel Hernández ha tenido un torneo para el olvido con el Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El delantero cubano, Marcel Hernández, negó tener algún problema con el Cartaginés o bien con el presidente de la institución Leonardo Vargas Monge o bien su hijo y gerente Leonardo Vargas Masís.

Pero además aseguró que la frase que dijo el domingo, luego del juego ante el Santos de Guápiles (1-1) fue sacada de contexto por la prensa y en ningún momento era en referencia al club o su directiva.

Sin embargo, tanto Hernández como su abogado Raymundo Pérez denunciaron que la persona que acusó al futbolista, por supuesta violación, se presentó como periodista al estadio Fello Meza de Cartago este domingo e intentó entrevistarlo, lo que molestó al jugador y de allí salió la frase “si esta situación sigue así, no vuelvo al Fello Meza”, según expresó Hernández este lunes en una conferencia de prensa.

Cartaginés y Marcel Hernández viven alarmante e inesperada diferencia

Marcel señaló que él había conversado con los encargados de prensa del club y les pidió que tomaran las medidas correspondientes (no dejar a la persona que estuviera en zona mixta), por lo que no comprende por qué esa persona sigue llegando al estadio y trata de entrevistarlo como corresponsal de un medio de comunicación, lo cual le causa indignación.

“No tengo ningún problema con los Vargas o con el equipo. Mi compromiso siempre será el mismo. Incluso cuando salió a relucir a la prensa que tuve un problema con el gerente el presidente (Leonardo Vargas), me llamó y preguntó qué había pasado y yo le expliqué la situación. Él quedó en shock, porque no estaba enterado de lo que estaba pasando”, comentó Hernández.

“A esa persona yo la vi en el estadio y se me acercó, con la intención de entrevistarme. Yo me fui y continuó detrás de mí. Incluso hay un momento que los periodistas me hacen cuatro preguntas y yo no contestó, estaba incómodo. Es por esa razón que le dije a Leonardo: ‘Si esta situación sigue así, no vuelvo al Fello Meza’. Ese fue el contexto de la frase”, añadió.

Muy extraño

Por su parte, el abogado del jugador, Raymundo Pérez, indicó que no es una situación normal lo que vive Marcel y de ser el caso estarán llevando el caso a instancias judiciales si continúa.

“Lo que está pasando es muy extraño porque esa persona que acusó a Marcel de haberla ultrajado y dijo que si lo veía se iba a desmayar ahora llega como corresponsal de un medio de comunicación al estadio a intentar entrevistarlo. Eso no puede suceder”, comentó Pérez.

El viernes anterior, el proceso contra el futbolista por presuntas violaciones y relaciones sexuales impropias fue elevado a la Sala Tercera por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público lo confirmó a La Nación al señalar que “La Fiscalía Adjunta de Impugnaciones informó que presentó recurso de casación”, es decir, llevaron el caso a la última instancia judicial en Costa Rica.

Hernández había quedado absuelto el pasado 7 de febrero en el Tribunal Penal de Cartago, luego de que la Fiscalía lo acusara inicialmente de cometer cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad, en perjuicio de una joven de 16 años cuando Hernández tenía 29 años, en el 2018.