Cartaginés y Marcel Hernández viven alarmante e inesperada diferencia

Al final del juego el técnico Géiner Segura le agradeció públicamente por jugar sin haber entrenado con el grupo y sin estar al 100% de su lesión; el delantero anotó ante Santos (1 a 1) y tuvo su reencuentro con la afición del Cartaginés, en un Torneo de Apertura 2022 en el que apenas ha disputado cinco partidos y solo suma dos goles.

Sin embargo, de la nada se presentó una diferencia alarmante entre Marcel Hernández y el gerente general del club, Leonardo Vargas.

La frase que supuestamente lanzó el cubano debe preocupar a todos los brumosos: “si esta situación sigue así, no vuelvo al Fello Meza”. El periodista Eduardo Castillo, de Teletica Radio, fue quien reportó lo que dijo el delantero en la zona mixta del estadio José Rafael “Fello” Meza.

La situación se presentó con Vargas luego de que Marcel estuviera conversando con los medios de comunicación y al parecer los personeros del club le solicitaron que no siguiera. Se intentó tener más versiones de los protagonistas, pero no fue posible.

Quien sí explicó brevemente lo ocurrido fue el gerente a Teletica Radio, aunque se limitó a decir que: “Es un tema conmigo, es algo dirigencial y no nos vamos a referir al tema. Es algo de él conmigo y aquí va a quedar”.

El delantero de Cartaginés Marcel Hernańdez ingresó al minuto 56 ante Santos, luego de un mes sin jugar. Pese a que no había ni entrenado en cancha, marcó un gol en el empate 2 a 2 en la fecha 14. (JOHN DURAN)

Más allá de que el directivo cortó el tema ahí luego de hablar un instante con el futbolista y los encargados de prensa, no hay duda que la situación puede escalar. El isleño termina contrato al finalizar este semestre y pese a que extraoficialmente se dice que renovó, en el equipo no lo han confirmado.

Lo que sí es cierto es que el “9″ está muy enojado con las críticas que ha recibido a nivel personal. En redes sociales lo han señalado por no estar con sus compañeros en algunos partidos y hasta por si sube contenido disfrutando de su tiempo libre.

“Es normal, es lo que vivo, porque he puesto una barrera bastante alta en Costa Rica, pero no solo para mi, sino para todos los jugadores. Cuando no ven a Marcel en cancha buscan qué decir de mi. No me afecta, siempre he estado para el grupo, a pesar de que no me han visto en el terreno, soy el que más entrena, voy a gimnasio, me reviento la madre y voy a terapia. Es normal lo que digan, porque es Marcel, pero sí siento que se han excedido conmigo y con ese gran grupo que hace poco dio un torneo. Realmente no me interesa, solo digo que soy una persona comprometida, lo he demostrado y por eso tengo 97 goles”, comentó el goleador.

Marcel ha tenido que lidiar con un panorama totalmente inusual para él, primero por la expulsión que lo sacó cuatro partidos y luego por una lesión muscular que lo limitó aún más. Por esto mismo apenas tenía cuatro partidos disputados y un gol antes del duelo de la fecha 14 frente a los santistas.

Si bien volvió y marcó, lo hizo específicamente por su compromiso y deseo de ayudar, según recalcó. El cubano enfatizó que lo único que había hecho en cancha era correr y es que desde el 25 de agosto no disputaba un partido.

“El gol no es un desahogo, porque no he podido tener participación. En mi caso, siempre tengo mucho volumen de minutos jugados por torneo y ha sido complicado desde lo mental no poder ayudar al grupo... En las buenas están todos, en las malas no muchos, pero no normal, no tengo resentimientos contra nadie. Me ha dolido mucho el trato hacia mis compañeros, de mi pueden decir lo que quieran. Muchas personas que se hacen llamar aficionados del Cartaginés y que hace menos de tres meses celebraron un título al parecer tienen memoria corta”, finalizó.