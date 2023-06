Luis Miguel Franco ficha con Puntarenas FC y revela por qué jugar en Costa Rica seduce a mexicanos

El volante mexicano Luis Miguel Franco regresa a Costa Rica para jugar con el Puntarenas FC, equipo que le brindó la oportunidad de continuar desarrollando su carrera futbolística en un campeonato que se ha vuelto fértil para los jugadores aztecas.

Después de su paso por el Herediano, donde fue campeón en el Torneo de Apertura 2021 y formó parte del equipo ganador de la Supercopa, se encontrará con el técnico Geiner Segura, con quien compartió en el Team y del cual asegura tener buenos conceptos.

Franco, de 30 años, contará con la compañía de su compatriota Adrián Lozano, de 25 años, quien vivirá su primera experiencia fuera de su país en un fútbol que parece adaptarse muy bien al jugador mexicano y donde ha pasado un buen número de futbolista de ese país en los últimos años.

Sin duda, el Herediano fue el equipo que más apostó al integrar en su plantel a jugadores aztecas como Luis Omar Hernández, Omar Arellana, Gerardo Lugo, Luis Ángel Landín, Antonio Pedrosa, Julio Cruz, Aldo Magaña, Bryan Rubio, Diego González, Juan Miguel Basulto, Luis Miguel Franco y Jesús Godínez, entre otros.

Entre 2016 y 2022, pasaron por el equipo rojiamarillo un total de 17 futbolistas aztecas junto a los entrenadores Fernando Palomeque y David Patiño. Algunos, como Orellana, Lugo, Pedrosa, Rubio, Magaña, González, Basulto y Franco se consagraron campeones, siendo decisivos en aquellos torneos.

Ellos han abierto las puertas a muchos de sus compatriotas, al punto que en el Torneo de Apertura 2021 jugaron en nuestro país 13 jugadores mexicanos, repartidos en siete de los 12 equipos de la Primera División.

Luis Miguel Franco aseguró que el proyecto del técnico Geiner Segura, en el Puntarenas FC, lo convenció de regresar a Costa Rica. Cortesía: Emanuel Morales - Prensa PFC

Una revancha

Para Franco, oriundo de Zamora, Michoacán, regresar a Costa Rica es una buena oportunidad, pues no solo conoce el ambiente, sino que también llega con la convicción de desempeñarse bien y ayudar al equipo porteño a volver a los primeros puestos del campeonato.

Pero ¿qué motiva a los futbolistas mexicanos a dejar atrás su país, que cuenta con uno de los campeonatos más competitivos de América, para probar suerte no solo en Costa Rica, sino también en el resto de Centroamérica cada vez con mayor frecuencia?

El volante creativo tiene claro esto y más allá del tema económico, considera que es una opción de seguir jugando, ya que las oportunidades se están reduciendo cada vez más en su patria.

“Sinceramente, el problema radica en que los equipos en México contratan a muchos extranjeros, lo que cierra las puertas a los jugadores jóvenes y les impide surgir desde las ligas menores. Muchas veces, los equipos le dan prioridad al futbolista extranjero, incluso si no tiene la calidad del mexicano. Esto provoca que muchos busquen la opción de jugar en el extranjero e intentar hacerse un nombre”, comentó Franco.

Para el mediocampista, recomendado por el técnico Geiner Segura, también influye en la decisión el buscar nuevos desafíos, en un torneo que tiene un buen nivel y donde se luchan por campeonatos.

“Es evidente que los futbolistas mexicanos tienen calidad y son competitivos. Actualmente, en México se juega la Liga de Expansión, pero no hay descensos. Esto de alguna manera disminuye la ambición de los futbolistas, ya que no solo desean ser campeones, sino también pelear por un ascenso a la Liga MX, que es la aspiración de todos los jugadores profesionales”, añadió Franco.

Además, para los futbolistas mexicanos, la contratación de extranjeros en su país también facilita la naturalización de jugadores con más frecuencia, con el fin de poder integrarse a la Selección Nacional y participar en una Copa del Mundo, aunque son pocos los que realmente marcan la diferencia y dejan una huella en su representación patria.

Ante estos obstáculos para progresar, los mexicanos más jóvenes y aquellos con experiencia que no tienen equipo, se interesan por relanzar sus carreras profesionales lejos de casa.

“Haber dejado una buena impresión en el Herediano me abrió las puertas en el Puntarenas FC. Conozco la metodología del profesor Geiner Segura, ya que trabajé con él durante el pasado Torneo de Copa. Me gustó el proyecto que tiene el equipo y creo que puedo aportar experiencia y madurez a un plantel que desea ser protagonista”, enfatizó Franco.

Luis Miguel confesó que se encontraba en Costa Rica y, de hecho, le sorprendió salir tan repentinamente del equipo.

“Fue sorpresiva mi salida del Herediano. Tuve que salir de forma inesperada porque tenía que dejar una plaza de extranjero. No pude encontrar equipo en México y me dediqué a terminar mi carrera de cultura física y deportiva, que es como preparador físico. Luego se nos dio la oportunidad de regresar a Costa Rica y conocer a Geiner Segura me convenció de volver”, admitió Franco.