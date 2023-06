Puntarenas FC ficha a mexicano que Gerardo ‘Tata’ Martino llamó sorpresivamente al ‘Tri’

El Puntarenas FC no quiere repetir el pobre desempeño en el Torneo Clausura 2023 y este viernes cerró la semana dando a conocer su sétimo fichaje de cara a la nueva temporada.

Los porteños anunciaron la llegada del volante mexicano Adrián Lozano Magallanes, de 24 años, quien procede del Celaya FC de la Liga Expansión de México.

Lozano inició su carrera en el Santos Laguna, club con el cual debutó en la máxima categoría azteca. Posteriormente, jugó para el Atlético San Luis y en la última campaña con el Celaya.

La Bruja Lozano, como se le conoce en México, disputó el Mundial Juvenil de Polonia 2019 con el Tri, aunque el equipo fue eliminado en la primera ronda.

Tras su participación en la Copa del Mundo Sub 20, sorpresivamente el técnico argentino Gerardo Tata Martino lo llamó a la Selección mayor para una concentración de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, no logró continuidad en la representación azteca.

Lozano es el segundo mexicano que ficha por el cuadro chuchequero, luego de anunciar la llegada del volante Luis Miguel Franco, quien fue campeón con el Herediano en el Apertura 2021.

Los porteños anunciaron la semana pasada las contrataciones del volante Andrey Mora, proveniente del Guadalupe FC, y del defensor Jeikel Medina, cuyo último equipo en el país fue Sporting.

Lozano, Franco, Medina y Mora se unen a los fichajes de Lautaro Martínez (Guadalupe), Barlon Sequeira (Sporting FC) y Bryan López (Sporting FC). Mientras tanto, el excapitán Roberto Wong fue designado como el nuevo director deportivo.

Además, se renovó el contrato de los futbolistas Randall Cordero, Keylor Ramírez, Daniel Quirós y Asdrúbal Gibbons, y del arquero Rándall Aguinaga.

En el conjunto arenero no continuarán los jugadores Kevin Vega, Rodrigo Garita, Jemark Hernández, William Fernández, Randy Vega ni Jurguens Montenegro. Además, se anunció el retiro del volante Kevin Sancho.