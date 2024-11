Luis Marín responde a quienes repiten ‘San Carlos se va a caer’

Luis Marín no esconde que hay presión y también acepta que, como cabeza del camerino de San Carlos, debe luchar contra las dudas que genera su equipo sobre la posibilidad de clasificarse a la segunda fase.

Ante cuatro partidos sin victoria, Marín fue enfático en que a sus hombres les urge ganar, ya que es la única forma de disipar la desconfianza y ansiedad ante la reñida disputa entre los primeros seis equipos.

Los norteños son terceros de la tabla con 31 unidades, mientras que la ADG es segunda con 32. Este miércoles, a las 8 p. m., San Carlos chocará contra Herediano en un duelo directo por la parte alta. Los rojiamarillos son cuartos con 30 puntos.

- ¿Cómo afrontar las cuatro fechas del cierre del torneo? Copiado!

- Pues, son cuatro finales, claramente. Será un cierre intenso, nosotros tenemos claro cuál es la ruta y vamos con toda la ilusión de cerrar en zona de clasificación; no sé en qué puesto, pero vamos con todo por esa clasificación. Hemos estado todo el torneo arriba y el objetivo es terminar ahí. Necesitamos volver a ganar.

- ¿Cómo lidiar con el “San Carlos se va a caer” que hay en el ambiente? Copiado!

- Yo lo digiero con mucha calma y enfrentando los momentos. Nosotros tenemos que tratar de que la madurez llegue. Los jugadores tienen que acostumbrarse a estas situaciones. Un equipo que está de séptimo no genera este tipo de comentarios, así que es parte de la vivencia y la adaptación que tenemos que tener para acostumbrarnos a estar arriba. El jugador sancarleño tiene que comenzar a adaptarse a esto. Nosotros damos nuestros consejos y cada uno debe sacar su máximo potencial individual para convivir con esto y demostrarle a la gente que está equivocada.

- Se han mantenido siempre en zona de clasificación, pero podrían quedar fuera de la fase final. Copiado!

- Lo primero es que es una realidad, nosotros sabemos que podemos quedar fuera si dejamos de depender de nosotros mismos. Hoy en día dependemos de nosotros mismos, y eso es una ventaja. Ahora nos enfocamos en el fútbol, en lo que tenemos que hacer juego a juego. Estamos centrados en el juego ante Herediano y no en más. Ahora vamos partido a partido, y urge volver a ganar. La presión se maneja partido a partido.

- Enfrentan a un rival directo: Herediano. ¿Con su irregularidad, es más peligroso? Copiado!

- Herediano es un gran equipo, esperamos el mejor Herediano. Ellos también están en una posición límite, así que esperamos la mejor versión. Ellos necesitan ganar tanto como nosotros.

Luis Marín suma un año al mando de San Carlos, en esta segunda etapa como timonel norteño. Fotografía: San Carlos

- San Carlos suma cuatro partidos sin ganar. ¿La ansiedad los está matando? Copiado!

- Puede ser que eso haya sucedido en algún partido. Puede ser que la ansiedad de querer las cosas ya nos haya pasado factura y que no hayamos jugado concentrados. Pero eso es pasado. Ahora debemos enfocarnos y volver a ganar. Hacer lo que tenemos que hacer para ganar, independientemente del rival. No debemos de pensar más allá del primer juego, porque hay que evitar la ansiedad.

- ¿La definición no será hasta la última fecha? Copiado!

- Yo creo que sí, esto no se va a ir hasta la última fecha. No se va a resolver en dos fechas. No creo que antes de la penúltima fecha esto esté definido, porque hay pocos puntos en juego y partidos muy definitorios de por medio.

- Le quedan dos rivales directos y uno que está en la lucha por no descender... Copiado!

- Yo veo el cierre duro para nosotros, pero así como es duro para nosotros, lo es para todos. Los partidos de los que tienen chance de clasificar están complicados; los partidos de nosotros son rivales directos, eso es difícil. Pero creemos en nosotros. Hemos hecho cosas muy buenas y queremos cerrar muy bien. No hay que tener temor.

LEA MÁS: Herediano golea y saca a Saprissa de zona de clasificación

- Su equipo es joven. ¿Tiene la madurez para una definición como la que van a vivir? Copiado!

- Es parte del proceso. Nosotros tenemos que ir construyendo un equipo ganador, un equipo de carácter. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Nosotros llegamos en septiembre de 2024, tomamos este equipo en una posición incómoda, lo levantamos, en el segundo torneo clasificamos, y en este tercer torneo el proceso se ve bien, porque hemos estado arriba. Esto es parte del proceso que hemos hecho, y el grupo de jugadores debe acostumbrarse a estas luchas. Hay otros planteles más acostumbrados a esto, pero nosotros debemos ir de a poco, viviendo estas experiencias para acostumbrarnos.