Luis Díaz dejó claro contra Alajuelense por qué es un ‘cohete’

Póngale el calificativo que quiera: “cohete”, “meteorito”, “rayo”, o llámelo por su nombre: Luis Díaz. Lo cierto es que el extremo, ahora lateral del Deportivo Saprissa, demuestra juego a juego que es una bala.

La aceleración y velocidad con y sin balón de Luis Díaz simplemente impresionan. Cuando Díaz decide arrancar, no hay quien lo detenga; se come la banda derecha.

Luego del partido en el que Saprissa goleó 3-0 a Alajuelense, Luis Díaz manifestó que alcanza una velocidad de 30 kilómetros por hora e incluso recordó que, en una ocasión, fue aún más veloz.

“Después de cada partido nos pasan los datos de los kilómetros recorridos y la distancia de los sprints. Una vez, contra Municipal (de Guatemala) en juego por la Copa Centroamericana, hice un pique a una velocidad de 37 kilómetros. En la posición que estoy, es para eso, para subir y bajar al máximo”, dijo Luis Díaz.

El saprissista se siente feliz con su desempeño, pero está convencido de que puede dar más. Recordó que hace dos años, cuando jugaba en la MLS de los Estados Unidos, sus números y rendimiento superaban lo que hoy muestra en Saprissa. Según Luis, busca la forma de retomar el nivel que exhibió en suelo norteamericano.

Díaz, quien acelera y corre con precisión al llevar la pelota, no solo busca centrar, sino que, en ocasiones y en esos sprints, hace una diagonal y se anima a sacar el disparo a marco. El saprissista se siente contento con su accionar y reveló que su desempeño está en ascenso.

“Esto se debe a la confianza, a los minutos que el profe (José Giacone) me ha dado; eso ha provocado que suba mi nivel. No venía teniendo esos minutos de juego; ahora juego casi todos los 90 minutos, y esa confianza del técnico y de los compañeros, quienes me apoyan al máximo, hace que en la cancha trate de dar lo mejor”, destacó Luis Díaz.

Luis Díaz, extremo del Deportivo Saprissa, dijo estar contento con su desempeño, pero afirmó que aún no alcanza su mejor nivel. (JOHN DURAN)

En los últimos dos partidos de Saprissa, Luis sacó ventaja de su velocidad. Contra Comunicaciones, incluso anotó, y frente a la Liga, aunque no sacudió las redes, buscó ser letal. Los manudos trataron de frenarlo con la marca de dos hombres: Bryan Oviedo e Ian Lawrence estuvieron pendientes de sus corridas. Pese a que buscaron marcarlo con doble cobertura en varias ocasiones, Luis Díaz sacó ventaja, y, según resaltó, debían buscar los elementos para derrotar a la Liga.

“No teníamos margen de error; antes del encuentro se dieron resultados que nos favorecían y salimos decididos a ganar. El grupo estaba consciente de que debíamos dejarnos los tres puntos. Se dio un golpe sobre la mesa y hay que seguir por la misma senda”, afirmó Luis Díaz.

Pese a que el 3-0 fue abultado, Luis Díaz comentó que fue un partido difícil; reconoció la calidad del rival y agregó que para ellos el duelo significaba jugarse muchas cosas.

“Gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos y estamos felices porque nos metimos en zona de clasificación. Lo hablamos, que debíamos sumar los tres puntos; nos sentíamos listos y nos terminamos de motivar con el respaldo de los aficionados”, expresó.

Luis Díaz ha jugado en siete de los 17 partidos disputados por Saprissa en el torneo nacional y ha marcado un gol. Además, sumó otro tanto en la clasificación de los morados a la Copa de Campeones de la Concacaf en la victoria 3-1 contra Comunicaciones de Guatemala.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.