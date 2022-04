Los seis refuerzos de Saprissa siguen en deuda

Desde que Saprissa anunció a sus refuerzos para el Torneo de Clausura 2022 la apuesta parecía muy arriesgada y osada, pero se le podía dar el beneficio de la duda al gerente Ángel Catalina y el entrenador de ese momento, Iñaki Alonso. Sin embargo, luego de 14 fechas, la realidad dicta que los fichajes no han llenado las necesidades del equipo.

Ni en el mismo club pueden defender que Francisco Rodríguez, Andy Reyes, Ulises Segura, Ryan Bolaños, Víctor Medina o Darixon Vuelto están a un nivel al menos aceptable para las exigencias de los morados, más allá de las virtudes demostradas en otros equipos.

Es más, ya sea por rendimiento, lesiones o decisiones técnicas, ninguno de ellos es titular indiscutible. Justo esta es una de las razones para que los tibaseños estén inmersos en una crisis que los tiene en el noveno lugar, a seis puntos de la zona de clasificación y con cambio de timonel en la última semana. Quienes llegaron para la actual campaña incluso reconocen que están en deuda.

“Es normal la presión que tenemos los refuerzos y en particular los que llegamos en ataque, pero los que saben de fútbol comprenden que el volumen de juego no es el óptimo y no se generan muchas ocasiones de gol. Nos ha costado a los delanteros y sufrimos no tener esas opciones de cara a gol. Ya nos veníamos tambaleando y los resultados y el buen juego no nos han acompañado... Uno sale a tratar de dar explicaciones, pero no las hay y hoy no somos dignos de la posición en la que estamos dejando a Saprissa”, comentó Francisco Rodríguez.

El delantero de Saprissa Francisco Rodríguez (izquierda) no pudo superar al defensor de Cartaginés Daniel Chacón (derecha), en el duelo de la fecha 14 del Clausura 2022. Rodríguez es uno de los refuerzos que no la pasa bien en el Monstruo. (JOHN DURAN)

Y es que tanto Francisco como Andy se sumaron a la S pese a sequías prolongadas en las redes. Al final, Rodríguez acumula 12 partidos con el Monstruo, ocho como titular, con dos anotaciones. Mientras que Reyes apenas disputó 307 minutos de 1.260 posibles, sigue sin marcar y pasa más en las graderías, por no convocatorias, que en el campo.

Así mismo, Vuelto se ha visto afectado por las lesiones; únicamente estuvo en tres compromisos (dos estelar) y está en la última etapa de su recuperación, luego de una dura falta recibida en Pérez Zeledón, que sacó al hondureño de acción desde el pasado 20 de febrero. Por su parte, el panameño Medina sufrió un esguince de rodilla que le cortó las buenas pinceladas que se le vieron en nueve de 14 choques (seis titular) y en los que dio dos asistencias; de igual forma solo tiene 21 años y tampoco se esperaba que cargara con el peso del equipo.

Cambio de entrenador complica todo

Ryan Bolaños es de los que acumulan más apariciones: ha estado en los 14 compromisos, en nueve como titular, y tiene un pase a gol en el certamen local, pero tampoco se le puede catalogar como una verdadera solución a la banda izquierda, que sigue siendo un dolor de cabeza.

Por su parte, como era de esperar, Ulises se vio afectado por las dolencias tras salir de una lesión que lo tuvo mucho tiempo fuera. Incluso, ante Cartaginés apenas jugó su segundo partido y solo tiene 31 minutos en cancha.

“Ha costado. Todos los que llegamos lo hemos intentado hacer de la mejor forma, pero el cambio de técnico nos obliga a cambiar el chip rápido, agarrar la metodología y la forma de jugar lo más pronto posible. Espero que todos nos metamos en la cabeza esto, para agarrar la idea de Jeaustin lo más rápido y que se refleje en la cancha. No sé si la parte física está pesando en el equipo, es algo que se tiene que analizar a fondo, pero el haber sido finalista y tener muy poco tiempo de preparación puede afectar”, afirmó Segura.

Pese a todos estos inconvenientes y que como es costumbre, Aarón Cruz, Aubrey David, Mariano Torres y Christian Bolaños deben cargar con el equipo. Los morados consideran que pueden revertir la situación de la mano del nuevo estratega, Jeaustin Campos.

“Tenemos que tener fe de que vamos a clasificar, porque tampoco está muy lejos y depende de nosotros. Aún estamos a tiempo y no podemos bajar la cabeza, sino que hay que seguir hasta donde se pueda y de clasificar, ya serán partidos diferentes”, finalizó Ulises.