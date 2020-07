“Vamos a ver, si me ponen a entrenar toda la semana como un joven de 20 años, se pierde la calidad y eso no es lo que se busca, uno debe entrenar bien y no matarse. Al partido uno entra a cargar con la responsabilidad, a divertirse, uno llega con esa energía para poder rendir, porque sino nos matan y no corremos. Pero en este caso Paté sí tuvo esa virtud de sacarnos y dejarnos llegar con energía a los partidos”, agregó.