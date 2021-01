Y añadió: “En Bolivia fui, jugué, iba a seguir jugando, pero ya todo el mundo sabe lo que pasó en Bolivia. No fue que yo quise venirme porque no daba la talla, sino que la verdad mi familia no merecía lo que estábamos pasando y creo que para mí eso es un valor que me inculcaron mis papás, que primero, ante toda la plata que esté, va a estar mi familia siempre y eso no va a cambiar nunca”.