Leonas de Alajuelense tendrán privilegio de jugar contra club nominado al Balón de Oro

Lo que pasará este jueves 5 de setiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto será histórico para el fútbol femenino de Costa Rica: las leonas de Liga Deportiva Alajuelense jugarán nada más ni nada menos que contra las monarcas estadounidenses de NY/NJ Gotham, en la Copa de Campeones W de Concacaf.

En la víspera de uno de los partidos más importantes para las heptacampeonas nacionales, se dio a conocer la lista completa de nominaciones para el Balón de Oro 2024. En la categoría del club femenino del año, los candidatos para quedarse con ese preciado galardón son Barcelona, Chelsea, Lyon, PSG y NY/NJ Gotham.

Para la Liga será un verdadero privilegio jugar contra uno de los mejores equipos de fútbol femenino del mundo, plagado de jugadoras de renombre, con la presencia de campeonas mundiales y monarcas olímpicas.

Wílmer López sabe la responsabilidad que implica un desafío mayúsculo como el que se verá este jueves, a partir de las 6 p. m., en el Morera Soto. En la rueda de prensa de rigor previo a este partido, el Pato plasmó parte de lo que quiere para un juego que él sueña que sea memorable.

- ¿Qué representa este partido tan importante, en el que se enfrentarán a un rival muy fuerte de Estados Unidos, con jugadoras muy renombradas?

- El partido es difícil, sabemos que es ante un gran equipo, con jugadoras de mucho nivel a nivel internacional, pero estamos en nuestra casa, vamos a tener nuestro público. El terreno de juego lo conocemos bien, tanto a lo largo como a lo ancho y tenemos que tratar de aprovechar bien esa situación.

”Hay que saber llegar a atacarlas, igual a la hora de perder la pelota, armar un buen bloque, pero como a como es un buen equipo, también es un equipo vulnerable. Yo creo que invencible no hay ningún equipo en ninguna parte del mundo, yo creo que tenemos que aprovechar el hecho de que estamos en nuestra casa, ser locales y buscar la segunda victoria para dar un paso fuerte con miras a la clasificación”.

- ¿Qué le transmite a su equipo para un juego como este?

- Lo principal es transmitirles esa confianza, esa seguridad en cada una de ellas, que cada una se la crea, como se dice. Que sepan que realmente pueden ellas, yo se los he dicho mucho: la capacidad y las condiciones, cada una de ellas las tienen. Hay que equiparar el correr, porque vamos a jugar contra un equipo que tiene un ritmo de campeonato muchísimo más exigente que tal vez el nuestro.

”Si equiparamos la parte física, yo creo que ya en la parte técnica e individual y las condiciones que tiene cada una de las jugadoras mías, yo creo que sobra decir la capacidad de ellas y yo creo que por ahí podemos marcar diferencia.

”A eso hay que sumarle el ser locales y estar en nuestra casa. Yo creo que todo para este jueves es ganar. Es simple y sencillamante a la hora del partido, que son 90 minutos de concentración, de muy buena actitud y de que ellas con su capacidad y sus condiciones demuestren realmente por qué son un gran equipo como lo es Liga Deportiva Alajuelense.

- Contra Frazsiers usted dijo que no tenía mucha información de las jamaiquinas, pero a Gotham sí lo han estudiado. ¿Qué han analizado?

- Vimos videos, les transmitimos cortos de jugadas, tanto en bola normal, jugando, como en bola parada. Hemos tomado las situaciones necesarias para prever cualquier situación que nos puedan hacer ellas. Es un equipo con una transición rápida, presiona muchísimo en la parte alta.

”Mis jugadoras tienen claro que saliéndose de esa presión ya vamos a encontrar mucho espacio en lados contrarios. Así que el principal objetivo que vamos a buscar este jueves es salirnos de esa presión que ellas puedan ejercer, de la zona donde nos quieran apretar, y de ahí en adelante, son jugadoras que cometen errores igual que cualquier otra.

”Jugadoras que en otro momento les va a doler andar detrás de la pelota, tener que recorrer de una zona a otra y dejar espacios. Es un equipo como cualquier otro, con sus virtudes, pero también con sus defectos, de los cuales tenemos que aprovecharnos”.

- ¿Cómo se encuentran María Paula Coto y Stephannie Blanco, quienes salieron lesionadas en el clásico?

- Bien, están bien. Del clásico salieron con un golpe y en el caso de Coto fue inmediato en la jugada, que la sacamos. Con Stephannie fue una decisión completamente mía, porque ella en el clásico quería seguir jugando y yo fui quien tomó la decisión de sacarla en el primer tiempo, porque no es menospreciar al rival que teníamos en ese momento (Saprissa FF).

”Pero también yo tenía que pensar en lo que viene. Y lo que viene es esto, lo de este jueves ante un gran equipo, con un nivel y un ritmo muy fuerte y yo necesito a una Stephannie al 100%.

”Yo creo que todo salió como uno pensaba y esperaba, saqué a Stephannie, ella no se maltrató más y ganamos el clásico. Ahora tenemos prácticamente al 100% tanto a Stephannie como a Coto para el partido de este jueves”.

- ¿Qué representa tener en este momento a siete jugadoras en el Mundial Femenino Sub-20?

- Ya sabíamos que no íbamos a contar con ellas para estos dos primeros partidos de Concacaf. Ya no puede llorar uno sobre lo que no tiene. Son jugadoras muy importantes y desde antes que empezara el Mundial les mandé un mensaje a título personal, deseándoles lo mejor a ellas y lógicamente al equipo en sí.

”Para mí es una alegría tener a siete jugadoras de nuestra institución representando a Costa Rica en un Mundial, eso es de orgullo para la institución. Ojalá les vaya bien en los próximos resultados, en los próximos partidos que les quedan, que puedan clasificar a la otra ronda, porque yo creo que todo eso sería ganancia para el fútbol femenino costarricense.

”Sean las de la Liga, o sean las de cualquier otro equipo las que jueguen, necesitamos que el fútbol femenino costarricense cada día crezca más. Ellas habrían sido importantes para el partido de este jueves, pero no las tenemos. La planilla con la que cuento, las 23 que estarán para el partido, yo creo que podemos hacerlo frente a lo que tenemos”.

