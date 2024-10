Lateral que deslumbró a primera vista en Alajuelense jamás creyó recuperarse tan pronto de grave lesión

Liga Deportiva Alajuelense encontró en Fernando Piñar a un lateral derecho de mucha calidad. El nicoyano se esforzó durante la pretemporada y, en sus primeras apariciones con los rojinegros, deslumbró a la afición; luego la entristeció, y ahora abona una fuerte expectativa con su regreso.

El pasado 1.° de agosto, el carrilero afrontaba como titular el primer partido de la Liga en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf, contra el Marathón de Honduras, y se lesionó. Ahí se quebró el dedo pequeño del pie derecho.

Muy rápido pasó por el quirófano y el club informó que el futbolista necesitaría al menos ocho semanas de recuperación. No era tanto tiempo, pero a él se le hacía una eternidad. Además, creía que esa lesión lo tendría más días fuera de las canchas.

“Que me haya recuperado tan pronto fue un poco sorprendente para muchas personas y para mí también fue un poco complicado. Cuando me lesioné, sentí que iba a ser muy largo. Me ‘ahuevé’ mucho, la verdad; pero tenía el apoyo de mis compañeros, de mi familia y sobre todo de un psicólogo que lo trata muy bien a uno. Ahora estoy contento, nunca pensé que fuera a volver tan rápido, pero de la mejor manera”, relató Fernando Piñar a Columbia, Teletica Radio y Actual, en la previa del partido entre Santos y Alajuelense.

El futbolista, que debido al sueño de abrirse camino en el balompié dejó en pausa su faceta como montador de toros en Guanacaste, relató que mientras estuvo en proceso de recuperación aprovechó el tiempo para aprender mucho.

“Se madura al tener el apoyo de personas, sobre todo de un psicólogo, que tiempo atrás no lo había tenido, y me sirvió en este tiempo. Aprendí, hice cosas diferentes, tenía tiempo para ir a terapia, salir de terapia y poder estudiar, cosas que no podía hacer antes”, mencionó el lateral derecho.

En el partido contra Santos, en el que Alajuelense ganó algo más que tres puntos —porque, además de recobrar el liderato, logró marcar distancia con respecto a Saprissa y Herediano—, Fernando Piñar tuvo su propia victoria personal.

Corría el minuto 80 cuando regresó al fútbol después de la fractura que lo frenó un par de meses. Cuando sustituyó a Creichel Pérez, no se cambiaba por nada ni por nadie.

Fernando Piñar da fe de que no jugar genera un poco de ansiedad y frustración, y que es lógico que, cuando no se tienen minutos, cualquier futbolista añora jugar.

“Eso se trabaja mentalmente, sabiendo que hay que tener paciencia para tener esos minutos de nuevo, sabiendo que el compañero que está adelante lo está haciendo de la mejor manera, y a mentalizarse y prepararse, porque en cualquier momento llegará la oportunidad y hay que aprovecharla”, relató.

Según el carrilero, ahora tiene que ir poco a poco hasta volver al nivel que mostraba en su estreno con los manudos. Fernando Piñar recordó que, cuando llegó a la Liga, lo hizo con tranquilidad y con los pies bien puestos sobre la tierra, haciendo lo suyo y trabajando al 100%.

“Estaba Carlos Martínez, también Guillermo Villalobos, que lo hace de la mejor manera en esa posición, y siempre trabajando fuerte y al máximo. Me gané una posición, pero pasó lo que pasó. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas, pero tengo 15 días de estar haciendo extras y trabajando de la mejor manera para estar al 100%”, mencionó.

También le agrada sentirse acuerpado por todos en la Liga, donde asegura que se apoyan unos a otros, sin importar quién juegue, pues todos ahí persiguen un fin común.

“El equipo rota mucho por la cantidad de partidos que tenemos, sabemos que en cualquier momento uno tendrá la oportunidad de hacerlo, pero uno siempre tiene que estar preparado, ya sea en el Torneo de Copa, la Copa Centroamericana de Concacaf o el campeonato nacional. Hay que estar preparado, al 100% y a tope”, opinó.

Este lateral de Alajuelense, apasionado por el deporte taurino, asegura sentirse orgulloso de formar parte de la Liga y saber que es tomado en cuenta, como tantas veces lo soñó.

“No tengo mucha trayectoria en el fútbol: hace cuatro o tres años que comencé. Pasé de Segunda a Primera División muy rápido y ha sido un gran crecimiento para mí”, concluyó Fernando Piñar, quien este miércoles podría tener minutos de nuevo, en ese desafío a partido único por el pase a la final del Torneo de Copa entre Santos y Alajuelense.

