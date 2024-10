Javier Santamaría revela qué le agrada del trabajo de Alexandre Guimaraes

Desde hace varias semanas, Liga Deportiva Alajuelense manifestó su interés en que Alexandre Guimaraes se mantenga como técnico más allá de diciembre, cuando expira su contrato.

En el club están contentos con el comportamiento del equipo dentro de la cancha, pero también con el rol y el carácter del entrenador en situaciones internas que muchas veces no trascienden, y que la afición probablemente ni siquiera dimensiona.

¿Qué piensa Javier Santamaría de Alexandre Guimaraes? El director deportivo de la Liga respondió esa pregunta antes del partido en que los rojinegros derrotaron a Santos de visita para recobrar el liderato del Torneo de Apertura 2024, en una jornada donde marcaron distancia con respecto a Saprissa y Herediano.

El español mencionó que Guima está haciendo su trabajo muy bien, que lleva de una forma óptima al cuerpo técnico y consideró que Alajuelense cuenta con un equipo en el que cada quien suma en su parte, en lo que le corresponde.

“Con los jugadores, para mí el manejo es excelente. Cuando tiene que decirles las cosas se las dice sin ningún tapujo, y cuando tiene que gestionar algunas situaciones las gestiona muy bien. Hablamos mucho a diario, incluso cuando no estamos juntos, que rara vez pasa, nos llamamos por teléfono para tratar de estar pendientes de todos los detalles”, expresó Javier Santamaría en la transmisión de Teletica Radio.

Aparte de eso que le agrada de Alexandre Guimaraes, comentó que en la parte deportiva, de los resultados, que al final de cuentas es lo que importa en el fútbol de alto rendimiento, “la cosa va funcionando bien”.

“Vamos por buen camino, con cautela, precavidos, haciendo nuestro trabajo, enfocados en los detalles que podemos manipular para que las cosas vayan saliendo bien. Lo que va a pasar, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero luchamos con todo para tratar de llegar vivos a todas las finales que podamos, y tratar de ganar el mayor número de títulos posibles”, afirmó.

¿Está complicada la renovación de Alexandre Guimaraes?

Javier Santamaría aseguró que la sintonía entre Alajuelense y Alexandre Guimaraes es muy buena y que el propio presidente del club, Joseph Joseph, adelantó que a él, en lo particular, le gustaría que Guimaraes esté por mucho tiempo en la Liga.

“Todos estamos con el mismo sentir, hay muy buena comunicación con el agente de Guimaraes, tenemos conversaciones cada cierto tiempo, estamos llevando las cosas con calma y con tranquilidad, no nos queremos apresurar.

”Queremos que esto avance un poquito más, para estar todos bien, a gusto con lo que vayamos a decidir, y así lo hemos hablado muy abiertamente con Alexandre, y esa es la línea que vamos a seguir”, indicó.

Reiteró que en la Liga todos se sienten a gusto y contentos con él, algo que se refleja dentro de la cancha. Añadió que el técnico ha entendido muy bien la filosofía del club y qué es lo que la gerencia deportiva y la dirigencia quieren como institución.

“Ha empezado a dar espacio importante a los chicos, cada vez van entrando más. Hemos planificado y trabajado de la mejor manera el mercado para reforzar al equipo y siento que el equipo está equilibrado, porque jueguen unos u otros, sea quien sea, es un once muy competitivo siempre.

”Creo que cualquier equipo de Costa Rica puede mirar la banca y decir: ‘Me gustaría tener a este jugador dentro de mi planilla’, y en ese aspecto las cosas marchan muy bien. Esto es de resultados, sabemos que todos dependemos de eso y trabajaremos para que sea lo mejor posible”, detalló Santamaría.

En la Liga tienen muy claro que el deseo de mantener a Alexandre Guimaraes no dependerá de lo que ocurra en diciembre, porque el trabajo del técnico de verdad los convence a todos.

“De momento está ahí un poco en un segundo plano. La verdad es que con el trajín del día a día, el viajar tanto, estar continuamente jugando partidos, preparando las cosas del viaje, del partido, de los que viajan, de los que se quedan y todas estas situaciones, no nos han dado pie a poder sentarnos con tranquilidad. Igualmente, hemos hablado en dejar pasar un poco de tiempo, que todo se vaya acomodando y el tiempo vaya diciendo cuál es el camino”, apuntó.

Alajuelense se maneja entre seriedad y cautela

En Alajuelense no tienen ningún inconveniente en repetir cada vez que pueden que su prioridad en este semestre es el campeonato nacional, sin renunciar o restarle importancia a las demás competiciones.

Ni el liderato ni ser el único equipo invicto hasta ahora desubican a los manudos, y en eso hace énfasis Javier Santamaría.

“Estamos cautos, eso lo dije desde el principio. Tratamos de ir partido a partido, porque cada tres días es mucha la intensidad. Vamos partido a partido. Acabamos una competición, cerramos página, abrimos otro libro, seguimos escribiendo, y la idea como equipo grande es intentar avanzar y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones.

”Sabemos la importancia del título nacional para la Liga, es algo que hemos hablado abiertamente, públicamente, y así lo pensamos. Pero de igual manera creemos que tenemos una planilla lo suficientemente fuerte, extensa y preparada para afrontar todos los torneos”, explicó el español.

La carga de partidos pareciera un rival más, pero indicó que en Alajuelense tratan de ir dosificando y, en la medida de lo posible, rotando un poquito para tener gente fresca en todos los partidos.

“Esa es la dinámica que estamos siguiendo para el semestre. Todo lo que se habla es un efecto búmeran: uno suelta una cosa y al día siguiente pasa otra. Eso sale a la luz y con el tiempo uno va aprendiendo que lo mejor es estar con los pies en el suelo, partido a partido”, recalcó.

A Javier Santamaría le gusta tener un perfil bajo y huye la mayoría de veces de lo mediático. Contó que no habla mucho con los medios de comunicación, y no porque no le guste, sino porque siente que no es necesario.

