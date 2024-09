El dilema de renovar de una vez a Alexandre Guimaraes

No hace falta tener una bolita de cristal en mano ni tampoco un documento firmado y resellado para intuir que Alexandre Guimaraes tenía en mente, desde marzo pasado, durar mucho tiempo en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense. Incluso, no descartaría que uno de sus anhelos sea formar parte de la institución rojinegra por varios años.

La llegada del joven colombiano Juan David Nazarith para efectuar una prueba con los manudos podría interpretarse como una señal de que el técnico no solo trabaja en el día a día del equipo, sino que va moldeando las líneas del boceto que desea a futuro con Alajuelense, más allá de diciembre.

Si bien es cierto que el muchacho llega ahora porque su visa se tardó más de lo previsto, en la Liga no quieren perder tiempo. Si para este torneo ya no se podrá inscribir con el equipo U-21 de los manudos, si convence y pasa la prueba, eso ocurriría en la próxima ventana de inscripciones, en enero.

Para entonces, el contrato de Guimaraes ya habría expirado. O quizás no. Podría ser que las partes acuerden una renovación anticipada, lo cual no tendría nada de malo. O que todo se deje para el final, sujeto a la obtención del campeonato nacional, lo que también tiene su lógica.

De hecho, si la directiva rojinegra, encabezada por Joseph Joseph y el gerente deportivo Javier Santamaría, decidieran renovarlo en este mismo momento, no vería ningún problema.

Ellos se sienten contentos con el trabajo de Guimaraes y su cuerpo técnico, mientras que el estratega y su equipo también se muestran a gusto en el club. Esa comunión recíproca no es fácil de encontrar en el fútbol, y mucho menos en un equipo grande.

Además, ya montó la base de un proyecto, ya hizo equipo a su estilo y tiene todo encaminado en una estructura que dio un giro radical en cuanto a la planilla se refiere.

Retroceder o empezar de cero una vez más no tendría mucho sentido. Ahí es donde entra en juego el análisis propio de los dirigentes, que no pueden ver las cosas con ojos de aficionados.

Hace unos días, conversaba con el asistente rojinegro Juliano Fontana en Ciudad de Guatemala y literalmente me dijo que hoy en día a ellos no los mueve el dinero.

Alexandre Guimaraes tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre. (Prensa Alajuelense)

Y le creo, porque, a pesar de ofertas de otras latitudes, en ningún momento pensaron en irse de Alajuelense. Eso refleja que el proyecto deportivo les gusta.

Si se presta atención a algunas frases dadas por Alexandre Guimaraes en marzo pasado, podrían detectarse mensajes entre líneas, como si se tratara de pases filtrados con una intención clara.

Aquel día, cuando fue presentado como técnico de la Liga, hubo algo que me llamó poderosamente la atención y que no tuvo mayor repercusión en ese momento.

Él contó que, después de aquella vivencia muy dura para Celso Borges y para él, cuando técnico y futbolista jugaron en contra siendo padre e hijo, prometieron que nunca más se enfrentarían.

Al reflexionarlo, significa que, si el volante militaba en Alajuelense, él como técnico no iba a aceptar ninguna propuesta en territorio nacional que no fuese de la Liga, a pesar de que su nombre sonó y fue considerado en otros clubes.

Era una promesa familiar que se mezclaba con la ambición profesional, porque, por seguir los pasos de su hijo, Guimaraes tenía muy claro el panorama rojinegro desde afuera. Y una cosa llevó a la otra: conocía a la Liga al dedillo por no perderse ningún partido de Celso.

Al concretarse todo, él mismo pidió que el contrato fuese por nueve meses, hasta diciembre. Su interés era conocer a Alajuelense desde adentro y constatar lo que sospechaba. Quería ver cómo se sentiría y cómo el club se sentiría con él.

Tanto en El Salvador, como en Guatemala, colegas de esos países me comentaban que la Liga ahora se torna como un rival más complejo y más pesado, con un técnico que realmente sabe lo que hace y que tiene un cartel muy respetado en toda Centroamérica, al ser un entrenador mundialista y trotamundos, y que eso pesa.

Así lo ven afuera, pero en el país, la renovación o no de Alexandre Guimaraes se ha vuelto un tema sobre la mesa que, en realidad, genera más comentarios de los que debería.

Sea cual sea la decisión, siempre habrá unos a favor y otros en contra, porque al final es una característica muy propia de la democracia en Alajuelense.

Yo no me imagino a ningún jugador desconcentrándose porque no se sabe si el técnico seguirá o no. Mucho menos al propio Guima desvelado pensando en su renovación o a la dirigencia sumida en incertidumbre total.

Pienso que eso se dará de manera natural, sin presiones ni tensiones. Él cree en la Liga y la Liga cree en él. Entonces, ¿cuál es el dilema?

