Las piedras que Jicaral encuentra en su camino en el que exige investigación del caso: ‘heredianos- ADG’

Jicaral terminó como el cuadro descendido en el presente torneo. (Jicaral)

Jicaral ya movió ficha y ahora exige acciones. El cuadro que preside Roy Barrantes presentó desde el lunes anterior un recurso de investigación ante el Consejo Director de la Federación Costarricense de Fútbol, el Comité de Ética de la misma y el Comité de Licencias; además del Consejo Director de la Unafut.

Los jicaraleños son vehementes de que exigen investigar hasta las últimas consecuencias la relación entre personeros del Herediano y la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), la cual salió a la luz gracias a un investigación del diario La Nación en la que se comprobó que por ejemplo, Pablo Araya Campos, mensajero del club rojiamarillo, hacía depósitos y retiros de cuentas de la ADG.

Sin embargo que la investigación inicie de parte de los diferentes órganos no es sencillo, pese al reclamo oficial y público que han hecho los jicaraleños.

Por ejemplo, el Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tiene más de un año de no sesionar, según confirmó el propio expresidente del órgano a este rotativo. La razón: no tiene sus nombramientos completos.

“Como año y seis meses, porque en ese entonces renunciaron dos miembros y al no estar conformado con al menos cinco, no puede sesionar. Le solicitamos al Comité Ejecutivo de la Federación que hiciera los nombramientos y a la fecha no solo no los han designado, sino que a quienes quedamos se nos venció el periodo desde hace un año. No hay Comité de Ética”, afirmó Freddy Sandí Zúñiga.

Ante este panorama es necesario que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol sesione y complete el órgano, empero de momento no lo han hecho. Además que La Nación sabe que como toda disputa política, en el seno de la Fedefútbol se dan discusiones por el tema.

Pese a que los dirigentes que componen el Ejecutivo están en diferentes zonas del orbe como Catar, Jamaica y Costa Rica, se sabe que se valora una sesión virtual para este punto.

Por otra parte, de momento se desconoce si el Comité de Licencias ya inició la investigación que el propio jerarca, Jorge Gutiérrez, había señalado se debía dar cuando La Nación publicó el reportaje.

“Para el Comité de Licencias existe una necesidad de iniciar una investigación. Cualquier anomalía que suceda con cualquiera de los clubes que tienen licencia en este país, y existan motivos suficientes, va a generar una investigación. El Comité tendrá que hacer una investigación y, dependiendo de lo que esto arroje, hay que determinar si tiene que ver con la asociación deportiva, con la sociedad anónima o con las personas que son actores, ya sean sus representantes o personeros del equipo”, mencionó.

La Nación consultó al departamento de comunicación de la Fedefútbol si Licencias ya había iniciado un proceso, empero no hubo respuesta al cierre de edición de la nota. Aunque por declaraciones del presidente de Guanacasteca, Jorge Arias, en la presentación de su nuevo DT todo hace indicar que ya hay algún tipo de proceso.

“Ya hicimos un descargo en el Comité de Licencias y vamos a esperar la resolución para que todo quede claro, Estamos muy tranquilos porque hemos actuado a derecho y deportividad en el torneo anterior”, aseguró.

Un punto que también es importante retomar es que en cuanto a las medidas cautelares que está pidiendo el club de la Península, lo cierto es que las semifinales del torneo nacional están pactadas para iniciar el 19 de junio, por lo que deberían de aplicarse antes de esa fecha si es que son acogidas.

“Vamos a esperar que inicie el proceso de investigación, luego se decidirán si se acogen las medidas cautelares. Lo que sí es cierto es que si al final se da la razón a Jicaral pues habrá una responsabilidad civil y por qué no hasta penal de quienes no hayan actuado. Aquí lo importante es que inicie la investigación y se siga caminando. La Federación está dedica a otros temas, pero este tema no es menos importante”, aseguró Aquiles Mata, asesor legal de Jicaral.

Mata agregó que si en el corto plazo la Federación no actúa de igual forma hay otros medios a los que se acudirá como Concacaf y FIFA.

Tanto Roy Barrantes como Aquiles Mata fueron claro que ellos no están poniendo un recurso de apelación, sino un recurso para apertura de proceso de investigación.