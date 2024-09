Larry Angulo empieza a echarse en la bolsa a la afición de Alajuelense después de muchas críticas

Larry Angulo dejó de ser el jugador que no causaba mucha gracia entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense para empezar a ganarse la simpatía del liguismo. Ante Pérez Zeledón marcó un verdadero golazo, de esos que cuesta ver en el fútbol nacional.

De los refuerzos que fichó la Liga en el último mercado, él no resultó tan llamativo de primera entrada. Podría ser por la posición, porque su juego no resulta tan vistoso como los ataques del incansable Anderson Canhoto o la manera de jugar del delantero español Alberto Toril.

Inclusive, dentro de lo poco que ha actuado Iago Falque, el liguismo creía más en él que en el propio colombiano. Algunos le daban el beneficio de la duda: si Alexandre Guimaraes lo conoce bien y lo quiso en su equipo, por algo será.

Con el paso del tiempo, algunas cosas cambiaron con respecto a los nuevos extranjeros de la Liga.

Canhoto sigue siendo el mismo futbolista encarador con la pelota; Alberto Toril tiene gol; el volante Iago Falque se recupera de una fractura en el dedo gordo del pie; y Larry Angulo ya no pareciera encasillado en el rubro de un mal fichaje y él mismo se encarga de borrar las críticas en su contra.

En Alajuelense aseguraban que no era así, que esa percepción cambiaría con el paso del tiempo y que el volante poco a poco se haría sentir dentro de la cancha.

“El rendimiento de él habla solo, al principio se le criticaba mucho y tenía mucho de no jugar, tenía que agarrar ritmo y aquí en Pérez Zeledón lo demostró; pero no solo ahora, lleva cuatro o cinco partidos siendo el mejor en el medio del campo, al igual que Celso Borges. Yo creo que nos están dando la estabilidad que tanto necesitamos y me siento muy alegre por él”, expresó Guillermo Villalobos, ante una consulta de La Nación sobre la evolución de Larry Angulo.

La misma pregunta se le efectuó a Alberto Toril en la zona mixta del Estadio Municipal de Pérez Zeledón y él también le da nota alta al colombiano.

“Últimamente lleva unos partidos muy buenos y en este juego nos ha ayudado a conseguir ese punto con un gol y me alegro por él, porque nos llevamos también muy bien afuera del campo y me alegro porque se lo merece”, destacó el delantero español.

Mientras que Alexis Gamboa dijo: “Sabíamos que Larry venía de bastante tiempo sin tener continuidad, ha venido mejorando mucho, está aportando que es lo importante y estamos contentos por él y por el equipo”.

Alajuelense sigue invicto

El partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense resultó uno de los más intensos en lo que va del Torneo de Apertura 2024 y la realidad es que aunque en el fútbol difícilmente haya justicia, ninguno de los dos equipos merecía perder.

“Pienso que el resultado es positivo, no hemos podido ganar, pero lo importante era sumar para seguir líderes y un empate fue lo justo. Los penales siempre se me han dado bien, siempre que puedo los tiro y lo importante fue ayudarle al equipo a sumar”, comentó Alberto Toril, quien anotó desde el manchón blanco.

También tiene un buen criterio de los generaleños, porque dijo que en su casa saben poner las cosas difíciles y en dos ocasiones estuvieron adelante en el marcador.

“Pero revertimos la situación y nos dejamos un punto, que es importante para lo que queremos”, insistió.

Mientras, a Alexis Gaboa no le extraña que el partido tuviera esa tónica, de ida y vuelta constante.

“Ellos no tienen el calendario tan pesado que tenemos nosotros y es normal que quieran intensidad, sabemos que iba a ser así, tenemos que aguantar y nosotros no obtuvimos el resultado que queríamos, pero al final no perdemos, que es lo que pretendíamos también”, indicó el defensor.

Los rojinegros regresan al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, donde se alistarán para el pulso definitivo contra Comunicaciones, pactado para el jueves 3 de octubre, a las 8:06 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense tiene una ventaja de 2-1 ante los cremas y el gol de visita juega de su lado en este momento, de modo que perdiendo por la mínima, los rojinegros avanzarían a semifinales y sellarían de una vez su pasaporte para la Copa de Campeones de Concacaf.

El colombiano Larry Angulo fue uno de los mejores de Alajuelense en la visita a Pérez Zeledón. (Jose Cordero)

