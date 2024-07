La ‘magia’ de Evaristo Coronado revive en el Estadio Ricardo Saprissa: Golazo y ovación del público

‘El caballero del fútbol’ le dijo un aficionado cuando terminó el partido. Otros gritaban ‘Coro’, ‘Coro’, para pedirle que se acercara a la gradería y les diera un autógrafo.

Evaristo Coronado fue sensación, como en sus mejores años como futbolista, cuando destacó como goleador e ídolo del cuadro saprissista.

Para coronar su buena mañana, Evaristo les dio un gustazo a los seguidores tras marcar un golazo. De media distancia le hizo un bañito al guardameta. En ese momento, fue 3-1 a favor del equipo que vestía de morado. Al final, el encuentro terminó 3-3 y se definió en los lanzamientos desde el punto de penal. El cuadro ganador fue el de Evaristo.

“Gracias a Dios la pasé de maravilla en la cancha y la sigo pasando aquí con la afición”, dijo Coronado mientras compartía con los aficionados, quienes querían un selfie con él o que les firmara alguna camiseta.

Don Evaristo Coronado y un gol magistral pic.twitter.com/fzFvRFp5vI — TD Más (@tdmas_cr) July 14, 2024

Respecto al tanto que logró, Evaristo sonrió al hablar de su buena conquista.

“Vi que el portero estaba salido, lo intenté y salió bien el toque”, expresó Evaristo entre risas.

- ¿Qué le pareció que la gente le aplaudiera el gol?

- “Como siempre”, contestó Coronado, quien volvió a reírse de su respuesta.

‘El caballero del fútbol’ añadió que se sintió muy emocionado en la actividad de Los Saprissa, evento con fines benéficos para la Fundación Saprissa.

“Cuando uno se retira, lo que más extraña es esto, el calor de la gente. Estar recibiendo el aplauso de la gente es algo que reconforta”, indicó el goleador, quien se mostró sorprendido por la enorme cantidad de personas que se hicieron presentes en el estadio.

Evaristo Coronado, a sus 63 años, dejó constancia de su olfato goleador. Hizo un golazo y los aficionados le aplaudieron. (Marvin Caravaca)

“Le decía ahora a alguna gente, que la mañana estuvo difícil, oscura y hasta hubo lluvia, pero vinieron muchos aficionados. Además, estaba la Eurocopa y cualquiera pudo decir, mejor me quedo en la casa y veo el partido por televisión, pero no, vino mucha gente a apoyar una causa benéfica”, resaltó Evaristo Coronado.

- ¿Cómo se siente de que aún lo vean como ídolo?

- Es una emoción que no puedo describir. Yo siento, donde me muevo, que hay mucha gente que me hace saber el aprecio que me tienen.

Coronado insistió en que disfrutó mucho de la actividad y lo que sintió lo comparó con lo que experimentó cuando jugó en Los 90 Minutos por la Vida.

“Fue similar. Escuchar a la gente aplaudirme, o corear ‘Coronado, Coronado’, es algo increíble. Tenía casi 30 años de no escucharlo. Recibir el apoyo de la gente fue una emoción muy grande”, comentó emocionado Evaristo Coronado.