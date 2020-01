“Sentía que tenía el tiempo en contra, pero creo que no hubo recaídas, el trabajo se estuvo haciendo siempre, no hubo descanso y creo que la lesión se superó, se sigue trabajando para fortalecer, pero me siento muy bien”, manifestó Carol Sánchez, quien fue una pieza fundamental para que el fútbol femenino de Costa Rica obtuviera la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima.