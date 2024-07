Kevin Chamorro y Gerald Taylor se despiden de Saprissa y sus aficionados

El futuro de Gerald Taylor y Kevin Chamorro, defensa y arquero del Deportivo Saprissa, está en Europa, en los clubes Hearts de Escocia y Estoril Praia de Portugal.

Los dos partieron el domingo para efectuar las pruebas médicas y, de pasarlas, serán presentados de manera oficial por sus nuevos equipos. Gerald jugará con el Hearts de Escocia, el mismo equipo donde milita Kenneth Vargas, y Chamorro llegará a defender el marco del Estoril Praia. Los dos futbolistas se marchan de Saprissa por un préstamo de un año, con opción a compra.

“Me voy tranquilo, orgulloso del trabajo que realicé en Saprissa. Siempre traté de dar lo mejor para mi equipo y la afición. Me voy tranquilo y con la frente en alto porque sé que no me guardé nada y siempre traté de dar lo mejor para el equipo”, aseguró Kevin Chamorro en declaraciones a Teletica Canal 7.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨 𝐲 𝐓𝐚𝐲𝐥𝐨𝐫 𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐥🇵🇹 𝐲 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞



En el mismo medio, Gerald Taylor contó cómo se presentó la posibilidad de unirse al Hearts escocés.

“Todo fue muy rápido, empezó el torneo pasado y, a los 15 días, me dijeron algo de este equipo, que había posibilidades para integrarme al club y de una vez yo dije que sí, que sí quería ir”, señaló Taylor.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, confirmó que el préstamo de Taylor y Chamorro es con cargo, es decir, que las instituciones europeas pagaron por tenerlos.

“En ambos casos lo que hemos estado hablando son préstamos con cargo, con una opción de compra bastante interesante, con un valor alto del mercado, sinceramente. Serían ventas muy poderosas y nosotros tenemos un beneficio inmediato con bonus y con un préstamo con cargo. Para nosotros, si se dan, serían negociaciones muy interesantes y, sobre todo, poniendo el nombre de Saprissa y de Costa Rica en Europa”, dijo Gila el domingo en Teletica Radio, antes de disputarse la Supercopa contra Herediano.

Gerald Taylor (izquierda) deja el Deportivo Saprissa y se unirá al Hearts de Escocia. Aquí junto a su hermano Samir Taylor.

A Bola, medio de comunicación de Portugal, dio a conocer en su sitio en internet: “Kevin Chamorro viaja a Portugal para unirse al Estoril Praia”.

“Kevin Chamorro pronto se hará oficial como refuerzo del Estoril Praia, tal y como informó Bola. El deportista ya se desplaza hasta Lisboa, teniendo que hacer escala en Madrid”, indicó el medio luso.

A Bola destacó que Kevin Chamorro representó a Saprissa, equipo histórico de Costa Rica, en las últimas tres temporadas, y en la 2023/24 disputó 49 partidos.