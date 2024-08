Kendall Waston responde si en Saprissa afecta la ‘campeonitis’

La llamada ‘campeonitis’ es una frase que suele sonar al inicio de un campeonato cuando las cosas no le salen bien al campeón, como sucede en este momento con el Deportivo Saprissa.

Después de que un equipo consigue un título y sus resultados subsecuentes son malos, se les pregunta a los jugadores si sufren de ‘campeonitis’. Luego de la derrota que sufrieron de visita, 0-2 contra Herediano, a Kendall Waston le consultaron si este mal los aqueja.

“En nuestra mente no está esa ‘campeonitis’ de la que me han consultado. Sabemos lo difícil que es seguir ganando después de lograr cuatro cetros seguidos y se nos fueron jugadores claves, de peso, pero debemos darle más duro. No hay más, debemos reponernos”, dijo Waston.

#Saprissa💜🤍 | “Esto al camerino NO lo va tirar abajo. Tuvimos chances y no las aprovechamos”, Kendall Waston. pic.twitter.com/lTOfJH6kZb — Mario Segura - Hoy en el Deporte (@marioseguracr) August 12, 2024

El defensor añadió que todos en el plantel tienen que aportar lo mejor posible para salir de la racha de resultados negativos.

Kendall mencionó a figuras que se fueron, pero aclaró que no pueden quedarse en el pasado y pensar en lo que lograrían con los que ya no están.

“Debemos ser autocríticos y los que estamos levantar la mano, porque esto es así; gracias a Dios logramos cuatro títulos seguidos, pero ya eso pasó”, resaltó Waston.

Kendall añadió que tiene ganas de volver al terreno de juego, de jugar de inmediato si fuera posible, porque tras una derrota, él desea levantarse lo más rápido posible. Tiene esa hambre de borrar esa pérdida.

“Para nada es normal estar en sétimo lugar; tenemos chance, pero no nos podemos confiar. No queremos sufrir como en otros torneos, remando desde atrás, esperando hasta lo último para clasificar. Queremos dejar el marco en cero y no lo hemos logrado, y es un tema de todos. Debemos redoblar esfuerzos para mejorar, esto es actitud de cada uno, que cuando marcamos, ir fuerte a la pelota y, al ir al frente, hacerlo con determinación”, destacó Kendall Waston.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, habló de que se debe ser más enérgico al marcar y tener mayor convicción al ir a la ofensiva. (Rafael Pacheco Granados)

Youstin Salas se expresó de manera similar a Waston. Aceptó que han recibido muchos goles y comentó que deben estar enfocados, concentrados, porque no pueden dejar escapar más puntos.

Para Youstin, cuando se habla de defensa, se debe pensar en los once en cancha.

“Todos debemos evitar los centros, no dejar rematar. Es un trabajo de todos, y en esta semana hay que ver cómo superarnos”, mencionó Salas.

Pero más allá de si Saprissa padece ‘campeonitis’ o no, si existe este mal, es claro que el primer padecimiento de los morados pasa por la ofensiva, porque no concretan las opciones y por eso buscan un delantero, un goleador que les solucione en ataque.

“Necesitamos a alguien que anote, alguien que liquide”, dijo un integrante de Saprissa, quien prefirió que no se publicara su nombre.

