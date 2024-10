Julio César Dely Valdés explica renuncia a Santos: ‘No soy mediocre, no soy conformista’

“Quería comunicar que a partir de ahora no seré más el entrenador del Santos, eso quería mencionarlo, esta decisión fue tomada antes del partido, independientemente de lo que ocurriera”, expresó Julio César Dely Valdés cuando llegó a la rueda de prensa después de que Liga Deportiva Alajuelense superó a los guapileños en una tanda de penales de infarto para avanzar a la final del Torneo de Copa.

El panameño confesó que aunque otras veces había decidido marcharse del club, la gota que derramó el vaso fue el domingo pasado, cuando su equipo jugó muy bien, pero la Liga de Alexandre Guimaraes le remontó el partido y se dejó el triunfo por 1-3 en el Estadio Ebal Rodríguez.

Lo ocurrido en ese juego contra Alajuelense fue un fuerte golpe anímico para él y comprendió que lo mejor era dar un paso al costado, sin marcha atrás. Julio César Valdés presentó la renuncia y esta vez no lo podrían convencer de quedarse.

Considera que es lo mejor para el equipo, que en lo que va del semestre no ha logrado ganar un solo partido. Y también, está convencido de que es lo mejor para él mismo.

LEA MÁS: Alajuelense se impone en penales de infarto y está en la final del Torneo de Copa

- ¿Cómo toma esa decisión?

- Llevamos bastante tiempo en una situación complicada y yo creo que lo de la fecha del domingo pasado, cuando perdimos contra la Liga, creo que eso ayudó a que yo tomara esa decisión.

”Después del partido salí muy golpeado anímicamente, porque una vez más habíamos jugado un buen partido, pero una vez más habíamos perdido y eso a la larga te va desgastando poco a poco y llegas a un punto en que tienes que dar un paso al costado y creo que era lo mejor para el bien del Santos. Era más de lo mismo, venía ocurriendo a lo largo de todo el torneo”.

- ¿Se va con un sentimiento de frustración?

- Yo soy de los que piensan que muchas veces creemos que cuando algo sale bien es porque se hizo bien, y no siempre es así. También cuando algo sale mal, pensamos que se hizo mal, y tampoco es así siempre. Yo creo que aquí se ha trabajado bien, hemos trabajado arduamente, un trabajo muy honesto, arduo.

”En ese sentido, yo pongo a los jugadores a que evalúen el trabajo del entrenador, porque son los que están calificados para poder evaluarlo, porque están en el día a día, en cada entrenamiento y en cada partido.

”Ellos pueden evaluar mi trabajo, no voy a hablar yo de mi trabajo, pero creo que por lo menos lo que puedo decir por mi parte es que el trabajo fue honesto y al final es el desgaste.

”Hay algo de frustración, pero lo que me lleva a tomar esa decisión es ese desgaste de ver que lo intentas, lo intentas y no soy mediocre, no soy conformista y por más que escuche por aquí y que escuche por allá que el equipo juega bien y gusta, el equipo no gana y eso hay que tomarlo en cuenta”.

- ¿Qué le hereda al Santos más allá del hecho de no haber podido ganar un partido en lo que va del semestre?

- Realmente desde que llegué en marzo hasta la fecha vi evolución, en los jóvenes sobre todo. Vi crecimiento de manera significativa y ojalá que a partir de ahora haya seguimiento y que a esos jugadores que se les tomó en cuenta se les pueda seguir dando continuidad, que han mostrado un nivel interesante.

”Yo me llevo también una cosa que para mí es muy importante y es el trato que he recibido, ha sido espectacular. Mejor se dañaría y debo agradecerle no solo a los directivos, a la gente que me puso aquí, sino a la gente de Guápiles. Yo podía pisar un restaurante, un supermercado y la verdad que me han tratado francamente fenomenal.

”Eso me lo llevo con mucho cariño, el día de mañana yo puedo venir a Guápiles con la cabeza en alto, porque hice un trabajo honesto y yo creo que eso por lo menos lo valora la gente, eso hay que ponerlo sobre la mesa y eso yo lo destaco mucho, porque he sido tratado muy bien”.

- ¿Cómo cree que se le marca la carrera con estos meses en Costa Rica, donde primero consigue la salvación, pero luego empieza un semestre en el que el equipo no logra ganar ningún partido?

- Agridulce, porque llegué aquí en una situación compleja en marzo y pudimos salvar a un equipo que estaba golpeado, que estaba muy mal y en once jornadas lo pudimos salvar. Agridulce porque ahora no hemos sido capaces de mejorar la situación. Santos hace varios torneos que está en una situación similar, esto no es nuevo.

”Hemos intentado cambiar esa situación, no hemos sido capaces y por eso tengo un poco de frustración, pero más que nada es por no haber podido cambiar una situación que el club lleva buscando durante varios torneos”.