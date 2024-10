Juliano Fontana, el ‘loco’ por los números que le habla con la mirada a Alexandre Guimaraes

“Es un loco por los números”, aseguran varios integrantes de Liga Deportiva Alajuelense para describir a Juliano Fontana, el auxiliar de Alexandre Guimaraes que no deja de tomar apuntes en todos los partidos del León.

Al saberlo, sonríe. El propio brasileño reconoce que los jugadores simplemente dicen la verdad y que esa habilidad para leer los partidos a través de los datos la adquirió como parte del oficio.

Todo empezó entre 2002 y 2003, mucho antes de que su camino se cruzara con el de Guima, y pasaron dos años para que desarrollara una habilidad para llevar sus propias estadísticas.

“Yo soy una persona muy metódica y trato de hacerlo lo mejor posible. Contamos con un scouting general que todos los equipos, o la gran mayoría, tienen (aplica; otro programa que utilizo y uno más que yo mismo confeccioné, que también es bastante minucioso”, expresó Juliano Fontana en charla con La Nación.

Muchos datos reflejan situaciones del momento, que pueden significar una alerta, pero otros ayudan a tener un conocimiento profundo del desempeño de los jugadores y del comportamiento del equipo como tal.

“Cuando termina el partido, llego a mi casa, miro el juego otra vez y voy comparando los tres scoutings, y con eso hago una media de todo. Ahí tengo un número no real, pero más aproximado al 100%, que podría ser entre un 90% y un 95%. Eso nos da la ventaja de ver qué hacemos y cómo lo hacemos para que las cosas puedan ser lo mejor posible”, detalló.

Contó que ese sistema lo diseñó porque siguió ligado al fútbol en otras funciones después de que se tuvo que retirar joven, tras sufrir un accidente automovilístico. Ese prometedor jugador de Gremio ya no podía hacer tanto ejercicio de alto impacto, pero eso no significaba despedirse por completo del deporte que ama.

Juliano Fontana no deja de tomar nota en cada partido del Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Ese scouting de creación propia, con valores que Juliano Fontana considera significativos en el fútbol, lo confeccionó cuando laboró en la India, en equipos donde literalmente trabajaba solo.

Ahí fungía como director técnico, preparador físico, gerente y otros roles más. Todos los hacía, y eso lo marcó, porque es del criterio de que uno crece cuando tiene más dificultades para hacer las cosas.

“Los resultados los comparo con las otras herramientas que probablemente la mayoría de equipos tienen, pero yo lo complemento con el mío. Tampoco son secretos, pero por ejemplo, si usted y yo hacemos una misma comida, probablemente tenga un gusto diferente.

”Es un scouting que yo tengo en particular, pero que si otra persona lo hace, no tendrá los mismos resultados, porque hay que tener bastante práctica y experiencia”, consideró.

Para él, resulta muy sencillo y cuenta que lo hace de forma automática. Eso le ayuda a mirar cosas del juego para cuando Guimaraes consulta algo propio del partido que está en desarrollo.

“Yo le respondo: ‘Esto es así, estamos así, o esto, o lo otro’, y para nosotros es indispensable. Tampoco fue fácil, pero la confianza se conquista. Ahora Guima y yo somos como un casamiento, yo me quedo más con Guima que con mi mujer, porque ella vive en Brasil y yo estoy en Costa Rica con él. Tenemos una relación espectacular y no necesitamos ni hablar, con solo mirarnos en la cancha ya sabemos lo que estamos haciendo, y al final es la vida de nosotros”, señaló.

También indicó que trabajar con Guimaraes resulta muy fácil, porque a pesar de su experiencia y su recorrido, el técnico de Alajuelense no es una persona egocéntrica, sino que más bien da libertad para hacer las cosas.

“A cualquiera del cuerpo técnico nos deja trabajar, y tenga la plena confianza de que cada quien tiene su opinión. A veces hasta peleamos, discutimos, pero siempre sabiendo que la última palabra la tiene él, y que con la decisión que él tome, vamos todos juntos”, citó.

Juliano Fontana y Martinho do Prado son piezas claves para Alexandre Guimaraes y por eso lo acompañan en Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Definió al timonel como una persona bastante analítica e interesada en los datos, al punto de que todas las veces que va para una conferencia de prensa, antes habla con su cuerpo técnico para saber los números reales.

“Ahora hay una revista del club que vimos que coloca algunos datos, pero ya coordinamos para que cada quince o veinte días se publiquen ahí los números de cada tres jugadores. Creo que la primera vez serán Celso Borges, Anderson Canhoto y Alexis Gamboa. Es importante que la afición mire los números de lo que se está haciendo. Falta mucho, pero estamos construyendo algo bastante bueno”, opinó.

Ian Lawrence salió a colación

“Bryan Ruiz me ayuda, porque mientras estoy viendo qué pasa tácticamente en el juego, veo los números. Muchas veces uno tiene la impresión de que un jugador está bien, pero no está bien; o la impresión de que está mal, pero no está mal”, indicó.

Al pronunciar eso, se acordó de Ian Lawrence y dijo que no se trata de ser el abogado del lateral izquierdo, pero aseguró que muchas personas lo critican sin saber que “los números de él son una cosa impresionante”.

Juliano Fontana brindó esta entrevista a La Nación hace unos días, en Ciudad de Guatemala, antes del partido contra Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso, y dijo que en ese momento, Lawrence ya había robado más de 60 balones.

“En otros equipos, si se suma la línea defensiva entera, no robaron 50 balones. Yo creo que la afición critica al muchacho sin saber la realidad de los números, que reflejan que él tiene mucho potencial. Inclusive, hay equipos de Brasil siguiéndolo”, afirmó Juliano Fontana.

Juliano Fontana y Alexandre Guimaraes pasan en contacto permanente todo el día. (Prensa Alajuelense)

Además, indicó que llegan laterales izquierdos al equipo y quien sigue jugando es él.

“Si fuera tan malo, ¿usted cree que Guima y yo colocaríamos a alguien malo? No. Lo colocamos porque él nos muestra en números que está ahí”, concluyó Juliano Fontana.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.