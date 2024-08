Jugadores de Saprissa reconocen que sufrieron por sus propios errores

Al Deportivo Saprissa le costó el partido contra el Managua de Nicaragua. Los morados debieron darle vuelta al marcador y al final imponerse en tiempo agregado. Saprissa ganó 2-3, pero se le dificultó; cometió errores que terminaron en la red del marco de Esteban Alvarado.

Al final del compromiso, los saprissistas hablaron con los medios en la zona mixta y reconocieron que el Managua fue más complicado de la cuenta.

“No fue nuestro mejor partido y teníamos que hacer nuestro trabajo y buscar hacer las cosas de la mejor manera. Al final sufrimos de más, pero debemos ver que enfrentamos a un rival que quería complicar un poco las cosas, quería enredarnos y así se jugó el primer tiempo”, dijo David Guzmán en declaraciones a Radio Columbia.

David comentó sobre el cambio en el accionar del grupo en el segundo tiempo y qué provocó que pudieran llevarse los tres puntos.

“En el complemento pensamos que nos podían atacar con más hombres, pero solo tenían un delantero y yo no tenía nada que hacer atrás en la zaga. Pasé al mediocampo y cuando ingresó Fidel Escobar, quien es un jugador de experiencia y que sabe el juego, nos acomodamos, tuvimos más manejo, un poco más de orden, soltamos un poco a Jefferson Brenes al frente, me solté yo y tuvimos más ataque”, explicó David Guzmán.

Para Guzmán, la clave del triunfo es que siempre fueron al frente y dominaron parte del partido.

“Teníamos un rival importante y sabíamos que teníamos que venir a ganar y encaminarnos a la clasificación”, opinó el volante.

Jefferson Brenes, quien hizo el segundo y tercer gol de su escuadra, también afirmó que debieron remar contra la corriente y analizó por qué se dio el tercer tanto en la ‘saprihora’.

“Queríamos la victoria y debo felicitar a los compañeros por el esfuerzo que hicieron. Nunca nos damos por vencidos, siempre vamos adelante. Sabíamos que Managua podía perder un poco de tiempo y eso les jugó en contra, pero así es el fútbol y sacamos la victoria”, expresó Jefferson, quien añadió que terminó feliz por los goles y por ayudar al equipo.

Brenes resaltó que en el primer tiempo los errores les pasaron factura y por eso el Managua finalizó ganando 2-1 en los primeros 45 minutos.

“La cancha no estaba en buenas condiciones, pero no es excusa. En lo personal, me robaron una bola y nos anotaron, por suerte al final logramos reponernos”, dijo Jefferson.