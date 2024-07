Jugadores de Saprissa dan a conocer a su favorito para ser campeón de la Eurocopa

El domingo se disputa la final de la Eurocopa. España se enfrenta a Inglaterra y las expectativas son altas para ambas selecciones. El juego es a la 1 p. m., hora de Costa Rica, y prácticamente ha captado la atención en todo el mundo.

Los jugadores del Deportivo Saprissa, pese a encontrarse fuera del país afinando detalles de su pretemporada en San Antonio, Texas, están pendientes de la final y revelaron quién es su favorito para ser campeón.

Desde allá, Patricio Altamirano, encargado de prensa del club, organizó una dinámica con Youstin Salas, Ulises Segura y Yoserth Hernández, a quienes les preguntó quién ganará la Eurocopa.

Desde Texas, nuestros jugadores ya hicieron sus predicciones para nuestro partido de aniversario 😂

¿Vos con quién vas? 👀





¡Niños menores de 12 años entran gratis acompañados de un adulto! pic.twitter.com/8hlcNxbtVV — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) July 12, 2024

“España”, contestó Ulises Segura, quien explicó por qué apoya a la ‘Furia Roja’: “En realidad se me fueron mis dos equipos candidatos y España me sorprendió desde el inicio de la Eurocopa. No era un equipo que consideraba fuerte, pero los partidos que ha jugado han mostrado buen fútbol y creo que tienen un plantel fuerte para ganar”, resaltó Ulises.

Yoserth Hernández lo pensó un poco y luego dio su respuesta: “Está difícil, pero veo más afianzado y fuerte a España. Creo que será el campeón”, señaló.

Youstin Salas no dudó ni un segundo y respondió de inmediato: “España, fácil, muy fácil”, manifestó.

En el video, los tres futbolistas no solo hablaron de la Eurocopa, sino también de la actividad del domingo organizada por el club para conmemorar el 89 aniversario de la institución.

En el evento participarán exjugadores como Evaristo Coronado, Allan Alemán, Alonso Solís, Try Bennette, José Luis López e incluso Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa.

Youstin, Ulises y Yoserth también mencionaron cuál exjugador se destacará en ese compromiso.