Juan Carlos Rojas aclara su posición sobre la Supercopa: Tampoco le emociona mucho

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, dio su opinión sobre temas que lo involucran, unos de forma directa, como es el caso de su equipo, y otros no tanto, pero en los que su nombre saltó a relucir, como la Supercopa.

También, como integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Rojas habló sobre Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, quien tiene una muy buena oferta de Paraguay.

- ¿Ante las salidas de Luis Paradela, Gerald Taylor y Kevin Chamorro, se debilitó Saprissa para el campeonato?

- Le voy a ser sincero, yo no siento para nada que nos debilitamos. Se fue Chamorro, pero ahí está Esteban (Alvarado); se fue Gerald, pero regresó Youstin Salas, quien ha jugado muy bien por la banda derecha. También está Kliver Gómez, quien lo hizo muy bien. Lo de Paradela es una posición muy fuerte y, por supuesto, que duele, pero bien por él y lo quisimos apoyar.

“Yo creo que este es un torneo para que Luis Díaz dé un paso al frente. Vino Rachid Chirino y creo que es una buena oportunidad para él, y para el mismo Gino Vivi. Entonces, creo que estamos muy fuertes. El torneo pasado mostramos que teníamos un equipo muy profundo y, cuando alguien tenía que entrar, lo hizo muy bien. El 98% del equipo sigue ahí, se le da continuidad y yo me siento muy bien”.

- ¿Cuándo usted dice que este torneo puede ser para que Luis Díaz dé un paso al frente, es porque en el semestre anterior no rindió lo que ustedes esperaban?

- Luis tenía prácticamente un año de jugar poco y entró con poca pretemporada también. Es un gran jugador, un futbolista que aquí no hay, desequilibrante y con esa velocidad creo que va a marcar diferencia. Me parece que él va a tener un gran torneo y nos va a beneficiar mucho.

- Vladimir Quesada y algunos jugadores de Saprissa expresaron molestia por tener que jugar la Supercopa. Vicky Ross dijo que le extraña si fue usted uno de los que más insistió en jugar estas copas. ¿Qué opina de lo que dijo Vicky Ross?

- Voy a ser claro, yo no soy de los que más insisten con eso. Los 12 presidentes lo aprobamos, pero una cosa es aprobarlo y otra insistir en jugarlas. Le soy sincero, si un equipo gana los dos torneos, no tiene por qué jugarla.

“El campeón de la Supercopa es el ganador del Clausura contra el Apertura, pero bueno, por un tema de apoyar a la Unafut y de que este torneo comience a tomar atracción, no voy a estar en desacuerdo. Me parece bien que se juegue, los jugadores pueden tener sus opiniones, pero usted ve que, lamentablemente, la afición no le ve el atractivo a la Supercopa y vamos a ver con la Recopa qué tanto apoyo le dan los aficionados. No estoy en contra de que se jueguen estas copas, pero tampoco es que me emocionen mucho”.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, participó del partido Los Saprissa. Aquí junto a Roy Myers y Digamejuanjo, generador de contenido. (Marvin Caravaca)

- Usted es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Qué pasará con Gustavo Alfaro? ¿Se va o se queda?

- La verdad, en este momento no tenemos información, a no ser que en las últimas horas haya sucedido algo y no esté enterado, pero no ha habido nada oficial. Estamos a la espera de si él va a tomar o no una decisión; puede aplicar esa cláusula, veremos si eso sucede. Quisiéramos que no.

“Creo que se está armando un proceso muy positivo y, si al final decide irse, tendremos que entrar en la búsqueda de una alternativa, pero en estos momentos estamos a la espera y no vale la pena entrar en especulaciones”.

- ¿Ve normal que el técnico tenga conversaciones con otra federación que le ofrece un salario mucho mayor al que le paga la Fedefútbol?

- Prefiero no referirme a eso, porque es hablar de hipotéticos. En este momento está con nosotros y, si se toma una decisión de irse, uno puede opinar un poquito más.

- ¿La cláusula es de $600 mil? ¿Es baja o no? ¿En qué términos se negoció ese monto con él?

- Lo que le puedo decir es que la Federación se ha quemado muchísimo con el tema de las cláusulas y esa cifra aplica, o es congruente para un lado y para el otro. Si uno pide una cláusula mucho mayor, también le aplica a uno en caso de que se le quiera quitar. Es una cláusula que, en su momento, todos estuvimos de acuerdo en que era la mejor para la Federación y eso fue lo que se negoció.