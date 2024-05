Josué Quesada: ‘Herediano y Alajuelense están en la calle’

Las opiniones de Josué Quesada suelen encender la polémica; algunos no soportan lo que dice, mientras que otros lo respaldan. Sin embargo, en esta oportunidad, el periodista puede alardear: Quesada es uno de los siete participantes de los pronósticos de La Nación que predijo los últimos cuatro títulos de Saprissa.

Josué Quesada pronosticó el tetracampeonato de Saprissa y lanzó advertencia a Alajuelense

Josué pronosticó que el Monstruo sería el monarca en el Clausura 2024, Apertura 2023, Clausura 2023 y Apertura 2022; y así sucedió. A su parecer, fue facilísimo hacer estas proyecciones antes de que se jugara cada torneo, ya que “Alajuelense y Herediano están en la calle”.

“No hay magia, no soy un genio y no hay ninguna ciencia con mis pronósticos; es lógica y sentido común. Me extraña muchísimo ser uno de los pocos periodistas deportivos que acertamos. Saprissa es el equipo con mejor proyecto y más proceso de los únicos tres que en Costa Rica aspiran a ser campeones, también tiene una base de jugadores que viene jugando juntos”.

Además, indicó: “Herediano y Alajuelense están en la calle. Herediano tiene dos años y medio de no ganar nada y si eso no es estar en la calle, que me digan qué es. Herediano tiene una excusa real y es que no tiene estadio, pero eso es culpa de ellos mismos. Esto pesa, imagínense los morados lo que sería jugar sin el Ricardo Saprissa una semifinal o una final”.

El comunicador fue más allá y recalcó que los tibaseños ya se pueden ilusionar con el pentacampeonato, él apostaría desde ya que el Monstruo ganará el Apertura 2024 sin problemas.

Así mismo, lanzó una crítica muy fuerte contra la Liga y el proyecto de los rojinegros.

“En Alajuelense han tratado de copiar a Saprissa llenando al equipo de exmorados y hoy no tienen personalidad ni identidad. Parece que no tienen un futuro prometedor, porque deben hacer un cambio muy profundo. Por esto he acertado los cuatro pronósticos anteriores y también acertaré el quinto”.