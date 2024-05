Solo siete periodistas acertaron los cuatro títulos al hilo de Saprissa

Puede ser una genialidad, mucha intuición o meramente lógica. Acertar un pronóstico antes de un torneo ya es complejo; dos al hilo es algo inusual; tres seguidos llama la atención y cuatro consecutivos parece imposible. Sin embargo, hay siete periodistas en Costa Rica que lo hicieron con los cuatro títulos de Saprissa.

Josué Quesada pronosticó el tetracampeonato de Saprissa y lanzó advertencia a Alajuelense

En el ejercicio que realiza La Nación previo al inicio de cada torneo, participan entre 50 y 60 comunicadores de distintos medios. Luego de revisar cuidadosamente, se encontró que solo siete vaticinaron que la S ganaría el Clausura 2024, el Apertura 2023, el Clausura 2023 y el Apertura 2022.

¿Quiénes son estos visionarios, capaces de predecir el futuro del fútbol tico? Se los presentamos:

Yenci Aguilar, del periódico La Teja.

Milton Montenegro, del periódico La Nación.

Josué Quesada, de TD Más.

José Alberto Montenegro, de Tigo Sports.

Daniel Jiménez, de teletica.com.

Diego Obando, de Multimedios.

Eduardo Castillo, de Teletica Radio.

LEA MÁS: ¡Saprissa lo vuelve a hacer! Ganó la 30 y ahora la 40 al hincar a Alajuelense

A todos ellos se les contactó este martes 28 de mayo y se les comunicó que hicieron lo que muy pocos. La mayoría se sorprendió y otros lo tomaron como normal, ya que consideran que su predicción fue muy bien analizada. Incluso, varios de ellos se atrevieron a adelantar que el Monstruo ganará el pentacampeonato al finalizar el 2024.

“No hay magia, no soy un genio y no hay ninguna ciencia con mis pronósticos; es lógica y sentido común. Me extraña ser uno de los pocos que acertamos. Saprissa es el equipo con mejor proyecto y más proceso de Costa Rica, también tiene una base de jugadores que viene jugando juntos. Además, sus rivales, Herediano y Alajuelense, están en la calle”, comentó Quesada, quien ya visualiza a los morados festejando la 41 en diciembre.

Por su parte, Jiménez, quien labora en teletica.com, también considera que se puede apostar por otro cetro de los tibaseños en el Apertura 2024 y expuso cinco razones para el gran presente de la S.

Periodista afirma que fue muy fácil predecir el tetracampeonato de Saprissa

“Se ha hecho muy fácil hacer los pronósticos o en realidad, el Saprissa me lo ha hecho fácil. Hay cinco factores que me hacen acertar: una dirigencia muy madura y que piensa con cabeza fría, una gerencia deportiva que acierta con fichajes necesarios y no mediáticos, un gran técnico como Vladimir Quesada, una planilla extensa y competitiva y la afición y la experiencia estadio que dan”.

Castillo, de Teletica Radio, comentó: “Saprissa es un equipo que tiene solidez, un proyecto más claro, menos distracciones y hay un camerino mucho más fuerte. Incluso, hay estabilidad con su cuerpo técnico, no como en otros equipos como Herediano, mientras que Alajuelense no ha encontrado la fórmula o el norte de su proyecto. Desde hoy pongo a Saprissa como candidato a ganar”.

Periodista de Teletica acertó el tetracampeonato de Saprissa y vaticina más cetros morados

Saprissa cumplió con su cartel de favorito

Al revisar detenidamente los pronósticos de la prensa de los últimos cuatro torneos, en tres de ellos la mayoría puso a Saprissa como el gran favorito. Los morados cumplieron con creces con esta responsabilidad.

Saprissa es el primer equipo en ganar un tetracampeonato desde que se juegan los torneos cortos en Costa Rica, en el 2007. Los morados llegaron a su título 40 ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Para el Clausura 2024, un total de 41 de 64 comunicadores se inclinaron por el Monstruo como campeón y así pasó. Mientras que en el Apertura 2023, los participantes eligieron al Alajuelense de los fichajes bomba como el llamado a celebrar, con 27 de 65 votos. Solo 14 colocaron a la S como monarca y todos conocemos la historia: la Liga no pudo y festejaron en Tibás.

Para el Clausura 2023, los saprissistas recibieron 30 de 50 votos posibles de los periodistas deportivos que participaron en el ejercicio y la vuelta la dieron Vladimir Quesada y sus jugadores. Finalmente, en el Apertura 2022, fueron 37 de 51 los que vaticinaron un cetro del Monstruo y así ocurrió.

Pronósticos de la prensa para el Clausura 2024 64 periodistas,de 21 medios informativos distintos, participaron en consulta de La Nación y tienen claro el campeón, los clasificados y el descendido FUENTE: Elaboración propia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Aún hay tiempo para el siguiente pronóstico, pero de seguro el gran favorito de la prensa para el Apertura 2024 será Saprissa. Hay que ver si Quesada y los suyos también pueden con esta carga adicional y llegan al pentacampeonato.