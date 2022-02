Jorge Luis Pinto se deshace en elogios para el veterano que es el alma de Saprissa

Christian Bolaños le marcó a Pumas en el duelo de ida por la eliminatoria directa que disputan Saprissa y los aztecas. (Jose Cordero)

Christian Bolaños fue uno de los pilares de la Selección Nacional que afrontó la Copa del Mundo de Brasil 2014. El extremo era titular inamovible en el once de Jorge Luis Pinto; de hecho, era el hombre encargado de la táctica fija y uno de los líderes.

Pero lo que nunca se supo es que fue uno de los futbolistas de confianza del estratega, sobre todo por su cumplimiento táctico y su franqueza a la hora de hablar. De hecho, Pinto lo califica como ‘el tipo de jugador que uno siempre quisiera tener en un camerino’.

A sus casi 38 años (37 y 9 meses), Bolaños continúa marcando diferencia en el fútbol tico con Saprissa ,y ante Pumas de México, por la Liga de Campeones de la Concacaf, demostró que tiene para rendir en el balompié internacional. Pinto recordó que Christian posee unas características que lo diferencian por completo de los demás jugadores, las cuales lo hacen ‘diferente’.

“Ustedes no sabían, pero estando en Brasil 2014 a mí me llaman de Corinthians para preguntarme por Christian Bolaños y yo mismo le dije a él: ‘quédate acá’. Es que el partido contra Italia fue un verdadero espectáculo”, afirma Pinto, en conversación este jueves con La Nación.

Con voz emocionada declara:

“Christian bailó a los italianos. Yo desde afuera le decía: ‘Christian bailalos, bailalos’... Es que le voy a decir algo: si a esta edad todavía juega es porque tiene cosas de fútbol diferente, es porque le sobra el talento, la personalidad”, prosiguió.

Pinto es claro en que él siempre le notó a Bolaños aspectos que otros no tienen.

“Christian no es solo un jugador habilidoso sino rápido, inteligente para el juego, puede jugar como volante puntero por izquierda, por derecha y de media punta; tiene una gran improvisación, él es un pasador con habilidad, talento y desequilibrio y eso le permite pese a su años tener un rendimiento sobresaliente”.

Pero si hay algo que el ‘D.T.’ colombiano le alaba al futbolista nacional es su forma de ser dentro del camerino.

“Es un jugador aplicado, que cumple tácticamente, de desempeño colectivo sobre el individual y eso se agradece. Es un jugador sincero, que entiende que su trabajo está primero y eso en un grupo es extraordinario. Él es la clase de futbolista que uno quisiera tener”.

Consejo que vale oro

Sobre Bolaños, hay elogios de propios y rivales. Néstor Monge, por ejemplo, su amigo cercano y excompañero del extremo explicó que como compañero el número ‘2′ morado es callado, tranquilo, pero recalcó que sus consejos valen oro.

Néstor revivió una situación que se dio cuando coincidieron en Saprissa. En un entrenamiento él, Bolaños y Ariel Rodríguez compartían un trote y mientras conversaban, el mediocampista ofensivo reflexionó: ‘Mae, Ariel, vea está muy bien que usted sea muy esforzado y que corra, que presione, pero vea, quédese en el área la mayor parte del tiempo y verá cómo hace goles”, le dijo Bolaños a Rodríguez.

Al final, el artillero terminó ese torneo con 22 tantos, fue llamado a la Selección y tuvo chance para irse al fútbol de Tailandia.

Si hay una característica de Christian que Monge reconoce es su capacidad para ver la vida sin estresarse, por más presión que exista de por medio.

“Es una persona muy tranquila, él hace bien las cosas y hace lo que le corresponde. Nunca usted lo ve en problemas fuera de la cancha, sabe cuándo disfrutar, sabe cuándo no. No por nada él ha estado en los momentos clave del fútbol nacional: Mundiales y Mundial de Clubes con Saprissa”, dijo.

Ya en la convivencia, Monge asegura que Bola es un excelente anfitrión sobre todo de asados.

“Como persona, le encanta compartir con los amigos, siempre tiene las puertas de la casa abiertas, siempre busca un asado. Él hace el asado, cocina bien, es una persona muy atenta, siempre está contento de que uno esté cómodo”.

Por otra parte, a Christian lo describen como un hombre de familia. Para él su familia es lo primero siempre, su esposa Jazmin, sus hijos Allison y Cristiano, su madre Miriam Navarro...

“El apoyo de la esposa y su familia ha sido clave, háblese de la mamá, de los suegros, de los cuñados, de sus hijos... Porque no es fácil mantenerse tantos años en Europa. Sus hijos tuvieron muchos cambios, pero siempre lo apoyaron y él ha honrado a su familia, eso se lo puedo decir”, añadió Monge.

Álvaro Saborío destacó la palabra que para él define a Christian: “Es auténtico”.

“Él tiene muy claro quién es, cómo es y de dónde es. Él es profamilia, pro amigos, es una persona muy honesta, muy sincera, siempre busca el bienestar del grupo y de los suyos”, concluyó.

Sabo fue un gran apoyo para Bolaños, precisamente en 2005, cuando Saprissa asistió al Mundial de Clubes.

Aunque la anécdota que vivieron juntos en ese mundial es conocida por todos -el gol que marcó Bolaños ante el Sydney F.C.-, lo cierto es que Saborío todavía se conmueve cuando lo recuerda.

“Él estaba con el luto por la pérdida de su padre y yo soy el primero que lo abrazo cuando estamos celebrando, pero me doy cuenta que está llorando demasiado, por lo que yo no pude aguantar y me puse a llorar con él. Yo lo abracé y traté de acompañarlo, pero estábamos viviendo una experiencia única. Esa anécdota fue especial porque ahí él se despegó, él siempre fue para adelante desde ese momento”.

Christian Bolaños desde su arranque siempre ha demostrado estar enfocado, normalmente habla en el campo, se mantiene lejos de los escándalos y más bien se centra en su familia. Este es el hombre que a los 38 años tiene a la opinión pública en debate ante un posible llamado a la Selección, el futbolista al que Pinto le pidió bailar a los italianos en 2014 continúa montando su espectáculo.