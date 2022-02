Christian Bolaños lo pensaría dos veces para volver a ‘Sele’: ‘No me gusta ser sobro de nadie’

Cuando Christian Bolaños juega un partido como el este miércoles, ante el Pumas, aparece de nuevo el tema de la Selección Nacional y de por qué el futbolista no forma parte del grupo que está intentando amarrar el boleto hacia Catar 2022. La pregunta regresó y aunque en un inicio el atacante morado parecía quedarse al margen, volvió a dar de qué hablar con sus palabras.

Las frases del saprissista fueron contundentes: no quiere ser “sobro de nadie” y tampoco estar en un lugar donde no lo quieran. Su mensaje nuevamente toca más puertas que las del cuerpo técnico de la Tricolor, como sucedió en octubre anterior, cuando dijo que la “selección se está manoseando por gente que no la aprecia”.

“Estoy en una posición en la que sé que lo que diga dará de qué hablar, más aún con lo que pasó antes”, advirtió Bolaños antes de continuar. “Esto es fútbol, respeto las decisiones que se han tomado, le deseo lo mejor a la Selección y tengo grandes amigos ahí. Soy un tico que quiere ver a Costa Rica en el Mundial y no me toca a mí responder sobre esto (por qué no lo convocan). Intento hablar en el terreno de juego”.

Su buen rendimiento con el Saprissa no es de ahora; incluso en este inicio de año no había sido tan alto como meses atrás. Sin embargo, ha mantenido un alto rendimiento desde la campaña pasada y es por eso extraña su ausencia en el conjunto tricolor.

Y aunque Bolaños siempre había dicho que estaba dispuesto a colaborar con el equipo, ahora es diferente: si llegara una convocatoria del técnico Luis Fernando Suárez, el jugador lo analizaría de forma más detenida.

“Cuando me convocaron, no lo pensé para ayudar a la Selección, pero hoy en día sí me lo voy a pensar, porque no me gusta ser sobro de nadie. Cuando uno ve que por ahí no te quieren, es mejor hacerse a un lado, ver las cosas de largo y desearles lo mejor”

“Me gustaría que fueran un poco más sinceros, porque acá en Costa Rica se le dan muchas vueltas a las cosas y no se explican. Uno como jugador está contra la espada y la pared, porque escucho mucho esta pregunta (¿merece estar en la Selección?) y uno evita crear polémicas y hacer problemas. El profesor llama a los que considera convenientes y punto. Si no soy del agrado del entrenador, del presidente o de los que están a cargo, pues ya es otro tema”.

Suárez llamó a Bolaños de emergencia en octubre del año pasado, cuando la Sele presentó algunas bajas previo al partido eliminatorio ante Estados Unidos. Sin embargo, el jugador apenas ingresó unos minutos y días después, ‘Bola’ tildó de pulpería el manejo de la Selección Nacional.

“De mi parte, siempre he intentado ganarme las cosas en el terreno de juego y si no estoy ahí es porque no me quieren. Los jugadores somos muy inteligentes y por eso ahora sí me lo voy a pensar, porque no me gusta estar donde no me quieren”.