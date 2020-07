Yo nunca he tenido un problema ni un enfrentamiento con un entrenador y él no iba a ser el primero. Con Agustín nunca, tampoco. Los que me conocen saben que yo soy frontal, cuando algo no me parece lo hablo, lo arreglo y ya. No sé si él tuvo algún problema conmigo y no quiso hablar de frente. Yo siento que es algo más personal que futbolístico, no fue por bajo rendimiento mío, o porque trajeron a alguien que simplemente me sentó y que no me dejó jugar un solo partido, porque siempre que estaba habilitado jugué.