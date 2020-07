Un hombre con esos números mereció una mejor salida, también mereció más logros grupales, porque solo consiguió dos campeonatos, no obstante me atrevo a asegurar que su historia con la rojinegra no estaba escrita por completo. Un horror de cabeza caliente, porque solo así usted deja ir a su principal referencia ofensiva para que otros lo aprovechen, es lo que cometieron una junta que apenas acumula dos subcampeonatos en su gestión; ellos olvidaron la esencia de los grandes ídolos para dejar ir uno.