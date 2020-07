Sí, desde el año 2008, cuando se dieron los cambios y yo tomé el equipo, él era jugador de la liga menor se va y a mí me sorprendió. Siempre pensé que era un jugador que debería estar en el extranjero, pero al final se quedó en Costa Rica. Hace dos años tratamos de traerlo de vuelta, pero no se dio, ahora es bienvenido. Siempre me ha gustado como jugador, como persona. Siempre he tenido una buena relación con la familia de él y además es una muy positiva.