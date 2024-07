Joel Campbell soltó unas verdades desde Brasil sobre Alajuelense

Después de que se oficializó el préstamo por un año de Joel Campbell con el Atlético Goianiense en la primera división de Brasil, el futbolista sorprendió con un mensaje claro y directo para Liga Deportiva Alajuelense y su afición.

“Afición manuda, solo vengo a decirles gracias. Gracias por devolverme la alegría y el amor por el fútbol. Gracias por hacerme disfrutar de la Catedral del fútbol, como lo es el Morera Soto.

”Gracias no solo por cómo me recibieron a mí y a mi familia, sino por todo el apoyo que me han demostrado durante este año. Fue un año lleno de emociones, de alegrías y tristezas, pero así es la vida y el fútbol”, publicó Joel Campbell en su cuenta de Instagram.

Pero su mensaje no se acabó ahí, porque el fichaje más mediático en Alajuelense después del retorno de Bryan Ruiz, lanzó una confesión y de paso le hizo una promesa al liguismo.

“Con el corazón les puedo decir que una de mis mejores deciones deportivas es haber jugado en la Liga. Gracias a uds y a la institución pude complir uno de mis sueños que es jugar en la mejor liga de América. Hasta pronto manudos, sé que nos volveremos a ver”, aseguró Joel Campbell.