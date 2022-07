Jeikel Venegas, el delantero de los goles agónicos que tiene a Cartaginés con medio título

El fútbol le ha dado a Jeikel Venegas, delantero de Cartaginés, la oportunidad de saborear una de las cosas más bellas que brinda este deporte: ver a su equipo ganar en los últimos minutos de un partido y con él como anotador.

Sin proponérselo, Jeikel se ha convertido en el delantero de los goles agónicos. Lo hizo en la semifinal contra Herediano en el Estadio Nacional y lo volvió hacer con su afición frente a la Liga; en el minuto 90 abombó las redes y el Fello Meza fue un manicomio.

Si el Club Sport Cartaginés logra el cetro, Jeikel será una leyenda brumosa.

Jeikel Venegas apareció en el minuto 90, dentro del área y con tres marcas encima logró darse vuelta y sacar el trallazo que decretó el 1 por 0 en el primer juego de la final ante la Liga. (Rafael Pacheco Granados)

“Soy bendecido de poder anotar estos goles en estas instancias. Siempre es importante concretar y más en una final. Esto es para mi familia que siempre me ha apoyado y para toda la afición”, dijo Venegas.

Y anotar en finales no es nuevo para el atacante, quien en el 2017 hizo el tanto que le dio el único cetro que posee el Municipal de Pérez Zeledón.

Marcó el 1 por 0 ante Herediano y esa conquista bastó para que los de Pérez se dejaran el título en el siguiente juego con un empate a cero en el Rosabal Cordero .

“Siempre es importante dar un golpe de autoridad, ganar en casa es bueno. Enfrentamos a un equipo súper difícil, es un equipo grande, pero nosotros somos un gran plantel que venimos de menos a más y en nuestra casa hemos sido fuertes todo el torneo y esta vez no fue la excepción”, destacó Jeikel.

Pese a la enorme felicidad que experimentaba, Venegas estuvo sereno y recordó que aún falta un paso para ser campeones.

“No hemos ganado absolutamente nada, solo fue un paso para lo que queremos, faltan 90 minutos y estamos tranquilos”.

Es figura, delantero veloz, punzante, incómodo de marcar, pero Jeikel señaló que no es solo él, le dio crédito a sus compañeros y resaltó el gran trabajo que han efectuado como grupo.

“Hemos golpeado en momentos clave y para eso está uno, para ayudar. Gracias a Dios se me da, pero no soy solo yo, es de todos los compañeros. Los once que estuvimos en el campo y los cinco cambios fuimos guerreros y esto es de todos”, destacó el jugador, quien dijo que ante el poco tiempo que resta para el choque de vuelta se debe descansar para buscar la faena en la gramilla del Alejandro Morera Soto, donde llegarán con ventaja.

“Una ventaja siempre es buena, mínima pero es ventaja y estamos preparados para ir allá a aguantar. Sabemos que no es fácil, la afición de ellos mete mucho, pero nosotros somos guerreros”, sentenció Venegas.