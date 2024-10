Jefferson Brenes anuncia lo que querían escuchar los morados: se queda en Saprissa

Jefferson Brenes necesitó pocos días para reponerse de la lesión que sufrió mientras se encontraba con la Selección de Costa Rica. Saprissa lo había echado de menos, pero está de vuelta y anunció lo que ya se sabía: se queda con el Monstruo y las negociaciones se encuentran tan encaminadas que la firma de ese contrato será en cuestión de días y por tres años.

En su retorno, el volante marcó el único gol con el que los morados consiguieron su primera victoria con José Giacone en el banquillo. Este triunfo de la “S” contra Sporting se convierte en un respiro en medio de los problemas.

“Feliz, pude recuperarme de la lesión que llevaba un poco más de tiempo, pero cuando uno se enfoca en recuperarse porque el equipo lo necesita, yo estoy comprometido. Traté de hacer al menos tres veces terapia por día para estar bien y no fue nada grave. Quiero mantener el nivel que pude mostrar”, expresó Jefferson Brenes en la zona flash a FUTV.

Dijo que en este partido contra Sporting lo dio todo y terminó con calambres en las pantorrillas, pero no tenía más remedio que eso, porque en casa tenían que ganar.

“En Guanacaste no era lo que queríamos, pero hay que seguir trabajando y ahora a pensar en Comunicaciones y tratar de hacer un buen trabajo allá para venir y tratar hacer un gran partido aquí”, indicó, en alusión al repechaje por el último chance que tienen morados y cremas para acceder a la Copa de Campeones de Concacaf.

Jefferson Brenes comentó que con José Giacone, el equipo intenta presionar la salida del rival, pero dijo que no podía contar mayores detalles de lo que están haciendo ahora, porque sería darle armas al rival.

Lo cierto es que en cancha se nota que a Saprissa le cuesta ganar los partidos y según él, eso es difícil.

“Somos autocríticos y somos conscientes de que no estamos jugando un buen torneo, pero esto no ha terminado. Mientras haya posibilidades, Saprissa no se va a rendir y va a luchar, porque está acostumbrado a pasar por esto también. Somos tetracampeones, somos el equipo a vencer, somos conscientes de eso y por eso este torneo es tan difícil”, apuntó.

¿Subirá la curva de rendimiento de Saprissa en este tramo final? El futbolista tibaseño no lo pensó dos veces y dijo que sí, porque mientras haya posibilidades, lucharán hasta el final.

“Lo primordial es meternos en zona de clasificación y después veremos qué pasa”, indicó Jefferson Brenes, quien afirma sentirse muy contento en Saprissa y criticó que algunos periodistas hablaron cosas que no eran reales.

“A algunos periodistas les gusta vender mucho humo, perdón que se los diga, se dicen cosas que no son verdaderas y mucha gente se las cree. Estoy comprometido con Saprissa y esperemos en estos días terminar la renovación. Ya nos dimos el acuerdo y ojalá quedarme bastantes años en esta institución”, aseguró Jefferson Brenes.

