Jeaustin Campos revela promesa que le hizo a Ángel Catalina

¿Cómo cierra Saprissa el torneo al meterse en semifinales?

Agradezco a Dios por el triunfo, a los muchachos que les dio la fuerza y la sabiduría, al igual que a nosotros. Fue un partido muy exigente, pero desde el inicio dijimos que ya Él tenía el guión y si había algo para nosotros lo íbamos a ir a buscar. Este partido ante Grecia fue una radiografía de lo que ha sido para nosotros el torneo, donde no se empieza de la mejor manera, venimos de la nada y logramos la clasificación.

¿Qué le dijo el gerente Ángel Catalina al amarrar la clasificación?

Hemos vivido como seis semanas de mucho trabajo, hemos estado mano a mano y me recordó lo que le comenté hace como un mes, porque le dije que venían cinco o seis partidos seguidos, que los íbamos a ganar, que íbamos a estar ahí y que confiara en el grupo. Él me recordó lo que dije al inicio y también me recalcó que desde el primer momento confió en mi llegada, en el trabajo que íbamos a hacer.

¿Qué valoración hace de toparse a Alajuelense en semifinales?

Es un clásico, ya entramos a la fiesta grande y hay que competir como corresponde. Siempre se escribe una nueva historia, no vamos a hablar de que las estadísticas cuentan, ni las personales y tampoco las del equipo, porque es una nueva historia que hay que escribir. Tenemos un mes para trabajar, recuperar a los muchachos y estar a punto para competir responsablemente.

Jeaustin Campos logró levantar a Saprissa y lo llevó a las semifinales del Torneo de Clausura 2022, pese a que lo tomó en los últimos lugares. (JOHN DURAN)

¿Cómo ha manejado el grupo al cambiarle el rol a jugadores como Christian Bolaños?

El momento en el que se encontra Saprissa era uno en el que no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos que estar con el cuchillo entre los dientes y llegó un momento en el que necesitábamos más intensidad. Hay roles que se tienen que cumplir en el momento, no es que aquel juega y el otro entra de cambio, uno de ellos es Christian y otro es Marvin Angulo. No es que nos sobre, sino que cuando estemos más holgado y nuestro fútbol es más claro, ellos van a brillar más. Para qué voy a meter a jugadores de buen pie cuando no estemos claros y lo que hay que hacer es correr.

”No puedo sacrificar a Bolaños para que corra todo el partido, lo necesito para que tenga la bola en los pies y haga lo que hizo ante Grecia; lo mismo a Angulo. Muchas veces la gente no entiende que hay roles que se deben jugar en el momento, pero ahora vamos a trabajar para tener más holgura con la pelota y en el juego. A nadie le gusta ser suplente, pero no es algo solo de ellos dos, a otros también les ha tocado”.

Hace poco más de 10 años puso a Kendall Waston como un “9″ y hoy en día sigue ayudando a solucionar. ¿Qué valor le da a Waston? ¿Este movimiento deja ver que hay limitaciones en ataque?

Cuando no estuvo Kendall igual ganamos. Sacamos seis victorias consecutivos y Kendall entró en dos, en los demás estuvo lesionado. Insisto en que hemos sido solventes, pero no nos sobra. No voy a juzgar el nivel de los muchachos, porque no solo los delanteros van a estar metidos en esta conversación, sino que también los volantes que deben poner de su parte para que tengamos claridad en ofensiva. Ha sido amalgamar a los futbolistas sobre una idea, pero antes nadie hablaba de Andy Reyes, con Orlando Sinclair estaban inconformes y les hemos dado un voto de confianza.

”Eso sí, si tenemos a Kendall lo vamos a utilizar, pero con él en defensa vamos a ganar más que en ofensiva. Con él atrás vamos a tener más alternativas, también viene Ricardo Blanco, volverá Ariel Rodríguez y trataremos de tener un equipo más compacto y que compita con más tranquilidad”.

¿Cuánta distancia hay del Saprissa que quiere al que vemos?

Me quedo con lo de estos ocho o nueve partidos que hemos dirigido: la dinámica, la intensidad, la convicción, las ganas de sacar esta clasificación, el dormir con un ojo abierto y tener el cuchillo entre los dientes. Cuando llegué no había tiempo para el manejo futbolístico, que es lo que uno quisiera. Me gusta lo que vi y es lo que quiero, pero queda mucho espacio para competir desde lo futbolístico.

¿Cuál será la clave en la preparación para los equipos que están clasificados?

Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento físico, de trabajo táctico, de estar más compenetrados en lo que queremos, cómo vamos a enfrentar lo que viene y los modelos o sistemas que vamos a intentar jugar. No vamos a dejar nada al aire, porque no podemos regalar absolutamente nada.

”Creo que tendremos un par de partidos amistosos fuera del país, ojalá que se den. Igual vamos a tratar de equiparar al grupo desde lo físico y lo táctico”.