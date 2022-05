Christian Bolaños tilda de ‘mala leche’ a exjugadores que lo criticaron

Si hay algo que caracteriza a Christian Bolaños es que no se muerde la lengua, va de frente con su forma de pensar y tenga o no razón, no tiene temores en exponer lo que le molesta o lo que considera está mal.

El volante de Saprissa Christian Bolaños y el técnico Jeaustin Campos se abrazaron para festejar el boleto a las semifinales, en el Torneo de Clausura 2022. (JOHN DURAN)

Luego del triunfo ante Grecia 3 a 2, que clasificó a Saprissa a las semifinales y tras marcar un doblete y dar una asistencia, Bolaños aprovechó para enviar un mensaje directo a los exjugadores que lo cuestionaron porque asistió al festival de música Picnic cuando estaba lesionado y el club no levantaba cabeza en el Torneo de Clausura 2022.

“Por ahí habían pasado situaciones, pero yo sé el compromiso que tengo con el equipo. La afición desde el minuto uno me ha apoyado, pese a esas campañas falsas de exjugadores que son mala leche, porque ellos también jugaron y se equivocaron muchas veces. A uno le duele, porque compartió camerino con ellos y ellos dicen cosas que no vienen al caso. Uno como jugador sabe que cuando se equivoca donde puede responder es en la cancha. Esta vez me tocó a mí, la afición me apoyó y esto va para ellos”, señaló Christian.

El volante agregó: “A muchos de ellos se les olvida que tenían espinilleras y tacos. No es que me irrespeten, porque yo me dedico a entrenar y jugar, pero a muchos de ellos se les ve la mala leche y eso es feo, no son un ejemplo a seguir. Tal vez lo poquito que hicieron en sus carreras lo están manchando con un micrófono y más bien deberían explicar ciertas situaciones que afronta un jugador de fútbol. Ellos la vivieron y hasta hicieron peores cosas, entonces es ahí donde uno comenta y analiza que estamos en Costa Rica, es un país pequeño, todos tenemos familias e hijos que van a las escuelas y ellos saben lo que generan con un mal comentario”.

El referente del Monstruo no eludió que se equivocó en su momento al asistir al festival, aunque tampoco lo dijo directamente, pero en cancha considera que no le pueden cuestionar nada, ya que a sus casi 38 años sigue siendo pieza clave.

Para Christian esos exfutbolistas que la emprendieron contra él hasta fallaron más, porque los conoce y compartió con ellos, aunque al no existir redes sociales años atrás, pasaban desapercibidas. Es más, comentó: “ahora sacan pecho, porque ya no están ahí y no están siendo juzgados, pero tienen un micrófono, se sientan con pierna cruzada y hablan como si hubiesen ido a tres o cuatro Mundiales; esto es lo que no se vale”.

Nuevo rol

Christian Bolaños ha estado acostumbrado a ser titular en todo momento, pero extrañamente desde que llegó Jeaustin Campos su rol cambió y pasó a ser un suplente.

De los nueve partidos que acumula Campos al frente de la S, Bolaños solo fue estelar en uno, entró como variante en cinco, quedó fuera de lista en uno y en dos no pudo estar por lesión. El futbolista no escondió que esta faceta no le gusta y preferiría tener más minutos, pero respeta las decisiones.

“No sé esto (si le hicieron falta más minutos). El entrenador se sentará a ver, pero puedo aportar bastante, me siento muy bien y los minutos que me ha dado y los que no me ha dado igual me ponen contento, porque puedo ayudar al equipo. No es sencillo ir perdiendo ritmo, jugar tres minutos, algunas veces no estar en lista y entrar de cambio cuando el partido está cuesta arriba. No es fácil, a uno le gustaría tener más minutos, pero él es el que decide, pero voy a seguir para ayudarle a la institución”, comentó Bolaños.

A Christian se le consultó directamente cómo es su relación con Jeaustin y recalcó que es normal.

“Tengo una relación normal de entrenador a jugador. Obviamente tuve que afrontar la situación de estar de titular a ser banca, porque con todos los entrenadores he sido titular, pero asumí este rol y me toca así. Ya voy para 38 años y no es sencillo, porque soy un jugador muy competitivo, pero al final todos tenemos que jalar para el mismo lado; primero está la institución y las decisiones las toma él. Esta vez me tocó a mí ayudarle al grupo y meterlos a la clasificación”, detalló.

El experimentado volante también envió un mensaje a Alajuelense, rival de turno en las semifinales y les recordó que no hay favoritos y que la posición en la tabla ya no importa.

Si bien la Liga culminó en lo más alto y los tibaseños entraron en el cuarto lugar y con una temporada muy irregular, tanto Campos como el Monstruo tienen un dominio reciente que los llena de confianza.

“A nosotros nos toca descansar, prepararnos de la mejor manera y no es algo nuevo lo que viene para nosotros. Viene un rival muy complicado, el mejor del torneo y lo respetamos como tal, pero son las mismas posibilidades para todos los equipos. Falta un poco más de un mes, es mucho tiempo para recuperar jugadores, ganar confianza y está 50 a 50 todo... En este torneo ya hemos visto que el líder no siempre es el favorito”, finalizó.