Eso lo empezamos a analizar y a evaluar. Nosotros tenemos unas alternativas muy interesantes, me gustó mucho el juego de Esteban Espinoza, observar la reacción de él en este juego de alto nivel, la entrada de Jimmy Marín me gustó también. Hay que ir encontrando y conociendo esos jugadores que están a nivel de la Selección. Todo el plantel está en evaluación, esto no es de nombres. Cada partido nos deja una evaluación. El jugador tiene que ratificar por qué está o por qué puede ir a un partido.