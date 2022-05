Jafet Soto: ‘La gente no juega. En ese estadio, a reventar, hemos tenido alegrías’

Jafet Soto suma un innvicto de 11 partdos esta temporada, al frente del Herediano. (Jose Cordero)

Con una diferencia de cuatro puntos abajo de Alajuelense, Herediano, al mando del estratega Jafet Soto, confía en sacar un resultado positivo en el juego de este domingo, no solo para presionar a los rojinegros en la punta, sino para asegurar un puesto en las semifinales del Torneo de Clausura 2022.

Los florenses visitarán este domingo, a las 5 p. m., el Estadio Alejandro Morera Soto, con la convicción de mantener un invicto de 11 fechas y acortar terreno frente a los erizos, actualmente líderes del certamen con 36 unidades, frente a 32 del Team.

Mientras la Liga presenta una serie de dudas en su alineación, Jafet confirmó la recuperación de los defensores Juan Miguel Basulto y Aarón Salazar, además del guardameta Esteban Alvarado, quien tenía una dolencia en la espalda.

¿Cuánto ha cambiado del Alajuelense que usted enfrentó en su primer partido al frente del Herediano, esta temporada, al de este domingo?

La Liga tiene una buena plantilla, tiene jugadores de mucha experiencia, de mucho bagaje y obviamente han venido mejorando y así lo marca la tabla de posiciones, como líderes que son del campeonato, Quiere decir que su nivel de juego ha sido constante.

¿Ganarle a la Liga significa un golpe de autoridad en el cierre del certamen?

Nosotros pensamos respetar nuestros objetivos. La Liga está dentro de nuestros objetivos a mediano plazo. Es un clásico, lo vamos a vivir como tal y vamos a trabajar ese partido para traernos los tres puntos.

¿Qué tan importante es para Herediano el liderato, pensando que Alajuelense será rival en la próxima ronda?

Primero nos acercamos al sétimo puesto, donde estuvimos varias semanas, tras ser últimos. Luego en una semana donde hicimos seis puntos llegamos al sexto y posteriormente al quinto. Después una noche estuvimos en el cuarto, donde una semana después volvimos a estar y ahorita estamos de segundos. Lo más importante en esto es cuidar la posición que tenemos, el campeonato está muy parejo y hay que cuidarlo.

Indudablemente hemos venido subiendo en la tabla de posiciones y la idea es ganar el domingo para acercarnos lo más posible, que es a un punto, y alejarnos del otro convoy que viene atrás.

¿Cómo manejar la ansiedad de jugar con un público en contra, con un estadio lleno, frente a Alajuelense?

Tengo un equipo maduro. Queremos sacar un resultado positivo para nosotros. El fútbol es presente, y nuestro presente es el domingo a las 5 de la tarde frente a Alajuelense y eso es lo que importa. La gente no juega. En ese estadio, a reventar, hemos tenido alegrías y ojalá esté a reventar y podamos tener las mismas alegrías.

¿Qué análisis hace de Alajuelense?

Según vi en la conferencia de prensa el director técnico (Albert Ruidé) dijo que Celso (Borges) sigue con un tema de rodilla, Alex López con un tema muscular al igual que (Carlos) Mora y Freddy Góndola con un golpe y obviamente (Alexis) Gamboa no lo dijo, pero está suspendido. Sé que quieren que (Carlos) Mora juegue, a pesar que tiene un desgarro de un centímetro. Creo que va a tener a (Freddy) Góndola por afuera, a Aarón Suárez por afuera por lo que jugarán un 4-4-2 con Bernal Alfaro y Bryan (Ruiz). Adelante (Johan) Venegas y Jurguens (Montenegro). Atrás serían los dos Ian (Lawrence y Smith), más (José Miguel) Cubero y Pipo (Geancarlo González). Salvo que nos metan un jovencito, (Josimar Alcoser) como el que metió el gol (ante Grecia) o Doryan (Rodríguez), creo que es lo que podemos esperar o a (Israel) Escalante a perfil cambiado.

¿Se va a esperar a los jugadores que presentaban alguna dolencia?

No, desde que llegamos y de acuerdo con nuestra filosofía de trabajo, el jugador tiene que estar al 100% y más para este tipo de partidos. Este sábado entrenó al 100 (Juan Miguel) Basulto, Aarón (Salazar) y (Esteban) Alvarado, por lo que estaremos tomando decisiones este viernes.

¿Cómo puede catalogar la labor de los extranjeros en el Herediano?

Valioso, en general cuando les ha tocado jugar lo hacen bien, son jugadores muy profesionales al igual que todos los jugadores del plantel. Los mexicanos (Juan Manuel Basulto, Luis Miguel Franco y Diego González) como siempre, y en el caso de Kennedy Rocha, se han adaptado muy bien a las exigencias del equipo.

¿Cree que sí se logra el título número 30 se estaría equiparando el nivel histórico de Alajuelense?

Comparar instituciones centenarias me parece que no es justo. Cada una tiene sus logros y palmarés. Hay que respetar dos instituciones centenarias que han mostrado un nivel importante en el fútbol de Costa Rica, por lo que compararlas no es justo.