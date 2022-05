Jafet Soto ficha a niño prodigio de Matapalo de Abangares tras verlo en un video

Jafet Soto ficha a niño de 12 años que vio en video Viajó a Matapalo de Abangares para conocerlo y hablar con su familia

El video de un niño talentoso que dribla al estilo del brasileño Neymar y anotó un golazo, llamó la atención del gerente y entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, quien no perdió tiempo y viajó hasta Matapalo de Abangares, para ficharlo en marzo anterior.

La apertura de la nueva Casa Club Don Pedro, en el centro de Heredia, le abriría la puerta a talentos como Sebastián Jiménez y Jeycot Coto, de 11 y 12 años, a quienes Jafet les dará la oportunidad de adaptarse, en un principio con sus familias en residencia aparte y posteriormente en la casa club.

El entrenador del Team confesó que todo se dio mediante un video que llegó a sus manos y apenas pudo viajó a buscarlo y conversar con los padres de familia.

En un principio solo estaba en el radar Sebastián, el protagonista de esa jugada en la que se quita a un rival tras otro, con regates hacia la izquierda y la derecha hasta verse de cara al gol, pero posteriormente surgió la posibilidad con Jaycot y decidieron quedarse con los dos.

En el orden usual, Pablo Salazar y Jafet Soto, le dieron la bienvenida al Herediano a los niños Jeycot Coto y Sebastián Jiménez. Herediano

“Esto es curiosísimo, porque a mí me mandó un video David Patey, que a su vez se lo había hecho llegar Nodier Medrano, quien lo había filmado. Me puse en contacto con Nodier y al día siguiente fuimos a hablar con los papás y la oportunidad de integrarlo a Herediano”, comentó Jafet Soto.

En el video, Sebastián dribla a seis rivales y encara a un rival para anotar un gol en un torneo escolar en Abangares, demostrando mucha habilidad, velocidad y ubicación. Posteriormente lo celebra con sus familiares y compañeros al borde de la cancha.

“Ellos ya son nuestros. Sebastián es sobrino de Jaycot, tienen 12 y 11 años respectivamente, son de Matapalo de Abangares. Son dos niños muy inteligentes y cumplen con ciertos requisitos que nuestros entrenadores de liga menor buscan; Pablo Salazar, Jewison Bennette y Víctor Mambo Núñez valoran”, dijo Soto.

El estratega y exjugador comentó que son muy pequeños y de allí la necesidad de que estén junto a sus padres, por lo que la idea es que se trasladen pronto a vivir a Heredia, pero que estén con sus familiares en los primeros años.

“Tal vez muchos no arriesgan, pero nosotros sí. Queremos marcar la diferencia en ese aspecto. No solo en lo deportivo sino también en lo social, porque no todos los chicos van a ser jugadores de fútbol, no todos van a llegar a la Primera División. Ojalá fuera así, pero no”, agregó Soto.

“Es por eso que tenemos que prepararlos, darles las herramientas, de forma que se puedan alcanzar los objetivos en el aspecto deportivo, pero de lo contrario también deben estar listos para integrarse normalmente a la sociedad, por lo que deben estudiar. Nosotros en el Herediano queremos darles esa oportunidad de surgir”, enfatizó.