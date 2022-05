Jafet Soto convenció a dos joyas del CAR de Alajuelense para sumarse al proyecto del Herediano

Alejandro Sandoval entrena con el alto rendimiento, mientras John Ruiz con la Primera División del Herediano. Se ilusionan con forjarse una carrera en el 'Team'.

Estuvieron vinculados con Alajuelense y entrenaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrucares de Alajuela, pero finalmente el proyecto que les presentó el gerente y entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, los convenció para vestirse de rojiamarillos.

Los volantes John Ruiz y Alejandro Sandoval de Puntarenas y Pérez Zeledón respectivamente, son los primeros jugadores que vivirán en la nueva Casa club Don Pedro, que se inauguró la semana anterior en el centro de Heredia y la cual tiene una capacidad para 20 futbolistas.

John debutó a los 15 años con el Puntarenas FC en la Liga de Ascenso de la mano del entrenador Roberto Wong e incluso junto a su hermano Jessy, quien militó en el Puerto y Jicaral, fueron pretendidos en su momento por Henry Duarte para integrarse a la Selección de Nicaragua.

En el caso del generaleño Sandoval estuvo viviendo en el CAR, luego que el entrenador Kenneth Barrantes lo llevó a la Liga en 2018. Estuvo bajo las órdenes de Mauricio Chunche Montero y Jozef Miso. Sin embargo, tomó la decisión de firmar con el Herediano, donde actualmente juega en el alto rendimiento.

Para el porteño John Ruiz, su llegada no pudo ser mejor, pues con 16 años debutó el año anterior en la Primera División y se proclamó campeón en el centenario del club, ya que Jafet lo incorporó al primer equipo recién llegado del Puerto.

“Estuve como un mes entrenando con la Liga, pero pasaron algunas cosillas. Entonces Jafet me contactó, hablamos, dejamos las cosas claras y me vine para Heredia. En un principio la idea era quedarme en el Puntarenas FC, pero finalmente me incorporaron a la Primera División de Herediano. Ahora tengo tres años de contrato”, manifestó Ruiz, quien entrena bajo las órdenes de Jafet.

“El ser parte de la nueva casa club es muy bonito. Es amplia y muy cómoda. Ahora todos debemos cuidarla de la mejor manera. Al principio fue un poco difícil la adaptación, sin embargo la actitud no se negocia y es una oportunidad que debemos aprovechar. Jafet tiene un proyecto sólido, aquí no nos faltará nada, ni vamos a tener que gastar dinero”, aseguró.

Otro camino

Alejandro Sandoval estuvo vinculado a la Liga, e incluso fue compañero de entrenamiento de Brandon Aguilera, en el CAR, pero tras la pandemia decidió tomar su propio camino, habló con su familia en Pérez Zeeledón y buscó un acercamiento con el conjunto rojiamarillo

“Le pedí una oportunidad a Jewison Bennette y durante una semana estuve a prueba. A inicios del 2021 me vinculé al Herediano y ahora me voy a pasar a la casa club, que la verdad es muy bonita. Nunca imaginé que iba a inaugurar la residencia, vamos a estar como una familia y económicamente nos van a ayudar”, manifestó convencido Sandoval.

“Lo que me gustó del proyecto de Jafet es que confía en los jóvenes. Tengo cuatro años viviendo lejos de mi familia, pero el sacrificio ha valido la pena y aunque me gustaría ir más seguido a Pérez mi familia lo entiende. En la actualidad juego como ‘10′ en el alto rendimiento con el cual llevó seis goles en el campeonato y seis asistencias. Me siento feliz de estar en el Herediano”, añadió Sandoval.

Por su parte, el gerente florense, Jafet Soto Molina, explicó que la experiencia en el fútbol y el proyecto de la institución no solo ha convencido a jugadores experimentados, sino a jóvenes que ven en el Herediano la plataforma para cumplir sus objetivos deportivos.

“El nivel de convencimiento que tenemos es por el compromiso y de responsabilidad que tiene la institución, más allá del tema económico. Primero les hacemos entender qué es lo que queremos de ellos y cómo valoramos el crecimiento deportivo de cada uno de los jugadores, así como lo que queremos desarrollar. No somos inexpertos, tenemos experiencia en esto”, recalcó Soto.

“Contamos con un comité de excelencia donde está Jewison Bennette, Víctor Mambo Núñez, Pablo Salazar, Manfred Schuman, quienes nos dicen quién puede llegar y quién no a la Primera División. Hay márgenes de error y no todos llegan, pero con esa seriedad convencemos a los muchachos que estén con nosotros”,añadió.