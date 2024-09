Jafet Soto espera un Motagua muy diferente a la versión que enfrentó en la fase de grupos

El entrenador y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, fue contundente al asegurar que el duelo de este miércoles 25 de setiembre ante el Motagua, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana, será muy diferente al del pasado 28 de agosto en el Estadio Nacional.

Este duelo de ida será a las 8 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras, luego que ambos conjuntos se midieron en la primera ronda de la competición.

Los rojiamarillos igualaron 1-1 frente a los catrachos en un partido donde los visitantes estuvieron al frente y, tras la paridad, defendieron el resultado con todo, ya que una derrota los habría eliminado de la competición en favor del Diriangén de Nicaragua, que finalmente no logró avanzar por segundo año consecutivo.

“Será un partido muy diferente. Cuando jugamos en Costa Rica, nos enfrentamos 90 minutos a siete jugadores de perfil defensivo. Motagua viene en ascenso en su fútbol, en el campeonato local y también con un cambio de sistema”, manifestó Soto en conferencia de prensa.

Jafet destacó el accionar de las Águilas, pero aclaró que el Team también es un equipo de respeto, que viene en franco ascenso en el torneo local, tras vencer a Liberia (5-4) y a Santa Ana (2-1).

“El equipo está bien, fuerte, nos jugamos una final contra un club de tradición y lo tenemos claro. Sabemos a qué venimos y venimos con un rendimiento bastante bueno, pero seguimos buscando la excelencia. Tenemos un equipo competitivo, fuerte, y sabemos jugar este tipo de torneos”, añadió Soto.

El dirigente y estratega indicó que las bajas de Andy Rojas, por una dolencia muscular, y de Francisco Rodríguez, por un tema personal, no entorpecen su planteamiento. Por el contrario, cuenta con un grupo muy comprometido.

“Nuestro equipo es muy fuerte. Las bajas son normales. Contamos con un equipo que tiene mucha calidad, que sabe manejar la presión y tiene mucha experiencia en este tipo de compromisos. Motagua es un equipo grande, es de cuidado. Ya los enfrentamos en Costa Rica y los conocemos muy bien”, agregó Soto.

A Jafet, la prensa catracha también le consultó sobre el caso del defensor Getsel Montes, quien es indiscutible en la zaga rojiamarilla, pero no ha sido convocado a su selección a pesar de su buen rendimiento en el campeonato tico.

“La verdad, no entiendo cómo no lo han llamado (a Montes) a la Selección Nacional, teniendo un rendimiento regular y parejo. Queda la incógnita del por qué no está. A mí me ha tocado estar en esa silla, en el cuerpo técnico, y sé que no es fácil. Él siempre ha sido muy regular en el Herediano, por algo juega en Costa Rica, por lo que la pregunta es por qué no ha tenido su oportunidad”, enfatizó Soto.