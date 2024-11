Jafet Soto envía mensaje a Alajuelense y alaba ascenso de Herediano

Jafet Soto, técnico del Herediano, asegura que les agrada mucho disputar juegos como el de este martes, ante Alajuelense.

— ¿Qué análisis hace del partido ante Alajuelense?

-Estoy muy contento con el trabajo realizado y con la recuperación de varios jugadores para este partido, ya que teníamos bastantes bajas. La verdad, estamos con todas las pilas puestas. El equipo es consciente de que nos jugamos una final contra Alajuelense, en Alajuela. Son los partidos que nos gustan; es un clásico, y lo vivimos como tal.

-¿Cuál Alajuelense espera?

-Vamos a enfrentar a un equipo que hace cálculos. Alajuelense ya empezó a planificar desde que movieron el partido al martes, pensando en su duelo contra Real Estelí (final de la Copa Centroamericana). Contra Puntarenas, seguramente rotarán jugadores y jugarán el sábado a las 8 p. m. para tener un día más de descanso antes de enfrentar al Estelí.

“Pensando en eso, creo que usarán lo mejor que tienen para intentar definir el liderato, pero al frente tendrán al Herediano, un equipo que sabe jugar finales. Vamos partido a partido. Desde que tomé el equipo en el noveno lugar, ahora estamos en la segunda posición. Quiero cuidar ese puesto porque es muy importante, es lo que ya tenemos asegurado. Dependemos de lo que haga San Carlos ante Liberia.

-En su momento, usted declaró que se debía aplazar el campeonato para darle espacio a la Selección Nacional. Finalmente, se dio por las condiciones climáticas. ¿Tenía razón en su pedido?

-Es fácil: llevo 30 años de experiencia en el fútbol. Eso es simplemente visualizar. Cuando uno está inmerso en esto, no se trata de azar ni de predecir la tormenta; son cuestiones lógicas de los meses de octubre y noviembre, algo que he vivido durante 16 años como gerente deportivo, jugando finales y distintas instancias. Por eso, cuando uno planifica y visualiza escenarios, estas cosas no pasan. Además, tampoco es correcto que se organicen partidos para un miércoles y luego los cambien al martes porque a la Unafut se le antojó. Estoy dispuesto a colaborar siempre que haya orden.

-¿Fue lo más prudente no jugar el sábado pasado?

-El sábado (16 de noviembre) estaba muy ajustado, pero ya se lo había comentado al presidente de la Federación (Osael Maroto): era ilógico que jugáramos fútbol un fin de semana, considerando las situaciones que estaban ocurriendo en diferentes partes del país. No proyectaba una buena imagen para el fútbol. Aun así, hubo personas que insistieron en que jugáramos el sábado.

-¿Planea contar con Andy Rojas y Fernán Faerron?

-A Andy Rojas y Fernán Faerron los recogeremos mañana a las 4 a. m. para llevarlos al hotel, donde podrán descansar todo el día. Estarán en la convocatoria si así lo requerimos. Nosotros concentramos a 24 jugadores, y ellos están dentro de ese grupo.

-¿Sueñan con el liderato?

-Soñamos con sumar esos tres puntos, igual que lo hacen en la acera de enfrente. Veo al equipo muy fuerte y en ascenso. Tenemos ocho partidos sin perder en el campeonato nacional, y nadie habla de eso. Sabemos lo que estamos haciendo y esperamos alargar esa racha con otro buen resultado.

-¿Cómo está la situación de los lesionados?

-Tengo a todos listos: Marcel (Hernández), Tepa (José de Jesús González) y Hazxel (Quirós). El único que todavía no está disponible es Aarón Cruz.

-¿Cómo evolucionó el equipo desde hace dos meses, cuando debía jugar ante Alajuelense, el pasado 15 de setiembre?

-Estamos contentos con el esfuerzo de los jugadores. Hicimos un gran torneo en la Copa Centroamericana; duele no estar en la final, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Nos hemos enfocado y puesto las pilas en el campeonato nacional. La diferencia de estar solo en un torneo es abismal en todo aspecto. Esa diferencia debemos hacerla valer en Alajuela.