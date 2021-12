Iñaki Alonso advierte que Saprissa necesita crecer y mejorar ligas menores

El técnico Iñaki Alonso se quedó muy cerca y no logró el objetivo de ser campeón con Saprissa para hacer historia con los morados. Al español lo superó Jeaustin Campos en los dos duelos de la final con Herediano y no tuvo más remedio que conformarse con el subcampeonato.

Alonso llegó al cierre del Torneo de Apertura 2021, sin margen de retocar la planilla, con muy poco conocimiento del medio local y sin tiempo para trabajar. Todos estos factores le terminaron pesando y por lo mismo, el español ahora pide tiempo, ajustes y mejoras en la cantera para dar los frutos que pretende.

“Lo que hay que hacer es seguir el proceso y el proceso es claro, se necesita crecer. Además, debemos mejorar a nivel de cantera y de seguro que la próxima temporada tendremos un mejor equipo... No es mi cometido lo de la planilla, ahí está Ángel Catalina y lo que debemos tener es tranquilidad y valorar lo que se necesita”, dijo el estratega.

Iñaki no rehuyó a su responsabilidad por caer en en los dos compromisos con los rojiamarillos (1 a 0 y 3 a 2). No obstante, afirmó que a su equipo lo perjudicaron con una roja que nunca se le debió mostrar a Wálter Cortés en el minuto 18.

En medio de la derrota, el entrenador no se dio por menos y recalcó que los tibaseños fueron superiores al rival y hasta silenciaron el Colleya Fonseca con uno menos, pese a que se quedaron con las manos vacías.

El técnico de Saprissa Iñaki Alonso llevó a su equipo a la final, pero no pudo conseguir el bicampeonato en el Apertura 2021, tras nueve partidos dirigidos. (Alonso Tenorio)

“Hay un tema de responsabilidad que siempre asume el entrenador. Lo que sí es verdad es que el equipo desde el minuto 20 ha estado con un jugador menos y ha sido superior por momentos a Herediano, al punto que la cancha estaba silenciada, al menos es mi sensación. Sin embargo, Herediano le dio vuelta y hay que felicitarlos... Lo que no me parece es que al minuto 20 condicionen la final de esa manera con una roja que no sé si daba para eso, pero igual fue”, agregó.

El técnico aún tiene contrato con el Monstruo, por lo que apunta a que no le corten su ciclo, dejen rearmar el plantel y mostrar sus capacidades.

Alonso justificó lo que pasó en la final como un error en uno de los goles y también explicó lo que buscaba al sacudir tanto la alineación con tres cambios: Yostin Salinas, Jaylon Hadden y Ariel Rodríguez. Con estos movimientos hasta dejó en el banquillo a Marvin Angulo, baluarte en el cierre.

“Perdimos la final porque en los 90 minutos en el Saprissa no estuvimos a nuestro mejor nivel. Luego, en la vuelta hemos cometido un error que supuso el gol y por eso caímos... Los cambios que realicé para el segundo partido fueron porque pensé que con tres jugadores ante sus centrales podíamos ganar, generarles dudas y nos pusimos 2 a 1 arriba”, finalizó.

La dirigencia del Saprissa no se pronunció tras caer en la final, pero los próximos días serán claves para reestructurar la planilla y hacer cambios en las bases.