Jeaustin Campos entre lágrimas recuerda a su padre fallecido y a quienes no creyeron en él

Jeaustin Campos tiene esa magia de no perder una final nacional y con Herediano ratificó que sabe muy bien ganar títulos y dar la vuelta. El timonel tomó a los florenses en los últimos lugares, los clasificó primeros y consiguió el cetro en el centenario de los rojiamarillos, algo histórico.

Campos suma seis cetros en el balompié tico y al consagrarse recordó entre lágrimas a su padre fallecido, a quienes no creyeron en él y defendió a técnicos ticos que a su parecer han sido menospreciados.

¿A qué le sabe el título?

Hay que digerirlo. Fue un partido complicado, muy duro y la verdad que es un momento increíble. Aún no he podido digerir las cosas, pero quiero darle gracias a Dios por todo esto. Se me viene a la mente mi padre, que está en el cielo, mi abuelo que es muy herediano, unos familiares, mis hijos que han estado pendientes de mí, mi pareja y mis amigos, que eran de otro color y de igual forma ahí estuvieron.

Termina llorando y muy emocionado, ¿qué se le viene a la cabeza?

Desde el principio dije que esto es como el nacimiento de un hijo, todos son diferentes. Le agradezco a la afición de Herediano, porque sé que les costó digerir mi llegada al club como entrenador. Gracias a Dios los convencí con mi profesionalismo y mi honestidad.

”Me tocó un rival con el que se generó mucho morbo y esto se puso más complicado, pero ya se dieron cuenta que soy un verdadero profesional. Esto es para la afición de herediana en el centenario, porque somos el primer equipo que llega a los 100 y es campeón”.

¿Cuál es el secreto para este título?

La convicción que tuvimos siempre en el proyecto, la de los muchachos también para estar mano a mano con nosotros. Le dije al grupo desde el primer día que esto no era de talento, sino de disciplina, esfuerzo, trabajo y por último el talento. Convencimos a los muchachos, acá está el resultado y esto es para ellos.

Ganan el título en el centenario, fuera del Rosabal Cordero siempre, llegó y tomó al equipo en los últimos lugares y lo metió de primero. ¿Dónde pone este título?

Todos han tenido su complejidad y todos han sido difíciles. Debo resaltar que Saprissa es un digno rival y la valía de este título radica en el oponente que tuvimos. El adversario vino a estar de alguna manera bien dirigido, fuerte en lo emocional y lo futbolístico, así que todo esto le da más valor al cetro.

Jeaustin Campos vivió de pie cada minuto de la gran final ante Herediano. (Alonso Tenorio)

”También se dieron dimes y diretes. Así que sin ningún morbo, pues esto se lo dedico a todos los entrenadores nacionales, que sé que en algún momento han sido menospreciados y que hoy un entrenador nacional los representa muy dignamente. SE lo dedico también a los que están haciendo sus primeras armas, los que intentan capacitarse y no tienen y no se les dan las herramientas para capacitarse. Esto es para incentivarlos a seguir.

”Los dos técnicos extranjeros que estuvieron en esta fase final tuvieron mucha capacidad, fueron dignos rivales y hoy nos toca a nosotros celebrar, pero igual los felicito”.

No pierde finales nacionales, ¿qué valor tiene su carrera profesional como entrenador?

Sigo haciendo mi trabajo. Sé que en el ambiente en el que nos desenvolvemos debemos demostrar todos los días. Puedo dar fe que nos cuesta mucho más demostrar a nosotros (técnicos nacionales). Sin embargo, esto es del día a día, mañana dirán que debo seguir demostrando y es así.

¿Qué mensaje le da a la afición de Herediano?

A la afición le digo que esto es de ellos. Siento que estaban muy desanimados y cuando lo agarré no había ese sentimiento. El tenerlos ahora celebrando el título del centenario es un lindo premio para todos. Le agradezco a esta gran afición que me ha tomado como uno más, me ha apoyado y por eso esto es para ellos.